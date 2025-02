INFO EUROPE 1 - L'équipe de foot de Meaux attaquée par vendetta après qu'un joueur a participé à une rixe contre une bande rivale

L'équipe de foot de Meaux des moins de 20 ans a été attaquée ce dimanche après-midi par un groupe de jeunes de Dammarie-les-Lys. Selon les informations d'Europe 1, la bagarre a éclaté, car l'un des joueurs de l'équipe de Meaux a participé à une ancienne rixe contre une bande rivale de Dammarie-les-Lys.



Ce dimanche après-midi, le gardien de l'équipe de Meaux a été grièvement blessé à l'arme blanche au niveau du ventre en Seine-et-Marne après l'attaque de son équipe des moins de 20 ans à la mi-temps d'un match les opposant à Dammarie-les-Lys. Blessé gravement, son pronostic vital est engagé et il a été héliporté à l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière à Paris.

Des représailles

Selon les informations d'Europe 1, une quarantaine de jeunes de Dammarie-les-Lys étaient prêts à en découdre dans le vestiaire de l'équipe de Meaux, armés de bâton et de batte de baseball. Une scène de chaos a éclaté et certains membres de l'équipe de Meaux ont tenté de prendre la fuite et deux d'entre eux sautent dans la Seine.

Les forces de l'ordre sont intervenues et sont notamment allés chercher les deux personnes dans le fleuve, dont l'une qui ne savait pas nager. Tous deux ont été interpellés, mais ont été mis hors de cause.

Toujours selon les informations d'Europe 1, cette bagarre a éclaté, car l'un des joueurs de l'équipe de Meaux a participé à une ancienne rixe contre une bande rivale de Dammarie-les-Lys.