Pascal Praud et vous - Équipe de football de Meaux attaquée : «Supprimer les BAC serait une grosse erreur», prévient un syndicaliste policier

Dimanche après-midi, l'équipe de football des moins de 20 ans de Meaux a été attaquée par un groupe de jeunes. Invité dans l'émission "Pascal Praud et vous", tous les jours de 11 heures à 13 heures sur Europe 1, un syndicaliste policier d'Ile-de-France met en avant l'intervention de la BAC. Réécoutez l'extrait. Vous pouvez réagir au 01.80.20.39.21.

L'équipe de football des moins de 20 ans de Meaux a été prise à partie à la mi-temps d'un match par un groupe de jeunes. Reda Belhaj, syndicaliste policier et porte-parole d'Unité SGP Ile-de-France, revient sur cette attaque dans l'émission Pascal Praud et vous et souligne l'intervention des agents de la Brigade anti-criminalité (BAC) qui se sont jetés dans la Marne pour interpeller les auteurs présumés.

La suite après cette publicité

La suite après cette publicité

"Un policier ne fait pas de distinction (...) On n'hésite pas à se jeter à l'eau pour essayer d'interpeller ou d'aider si ce sont des victimes (...) Il y a un parti politique qui s'appelle La France insoumise qui veut supprimer les BAC, ce serait une grosse erreur puisqu'on en a besoin aujourd'hui avec la surenchère en termes de violence", affirme-t-il sur Europe 1.