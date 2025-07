Vigilance rouge aux feux de forêt : comment éviter les comportements à risque

Météo-France a placé les Bouches-du-Rhône en vigilance rouge aux feux de forêt ce samedi. Alors que le risque de départ de feu est "très élevé", Pascal Bergé, lieutenant-colonel au SDIS 13, alerte sur les bons comportements à adopter dans ces conditions. Et pour lui, "il y a toujours des imprudents qui n'ont pas conscience de leurs gestes".

Le sud de la France en proie aux incendies. Ce samedi, les Bouches-du-Rhône ont été placés en vigilance rouge aux feux de forêt par Météo-France. Cette alerte signifie que le risque de départ d'incendie est "très élevé", selon le service météorologique. Un appel à la prudence a donc été lancé près du pourtour méditerranéen.

Pour l'occasion, le lieutenant-colonel au SDIS 13 des Bouches-du-Rhône, Pascal Bergé, a pris le temps de rappeler les bons gestes à adopter, notamment pour les fumeurs qui sont encore bien trop nombreux à jeter les mégots par la fenêtre.

"Tous les bons comportements sont à retenir"

"Nous sommes encore confrontés à des comportements qui génèrent des incendies et qui pourraient largement être évités. Donc, dans cette période à risque, avec des vents forts, tous les bons comportements sont à retenir", insiste-t-il. Pour lui, il faut "éviter de jeter les mégots, les barbecues en plein massif ou dans des zones exposées ainsi que faire des travaux dans les zones à risque".

Le lieutenant-colonel insiste sur le fait d'être vigilant car ils sont confrontés à des départs de feu difficiles à maîtriser par la suite. Avec les conditions actuelles dans les Bouches-du-Rhône, de nombreux massifs sont interdits au public. "Sur les 25 du départements, 23 le sont. Et malgré tout, il y a toujours des imprudents qui n'ont pas conscience de leurs gestes et surtout des conséquences pour l'environnement et les biens", déplore-t-il.

La prévention, meilleure arme

Mais concrètement, quels sont les dispositifs mis en place pour alerter la population ? Pour Pascal Bergé, les médias ainsi que les nombreuses patrouilles, les "400 sapeurs-pompiers sur le terrain et les 500 autres en garde dans les casernes", permettent de faire de la prévention.

"On est appuyé par les forestiers sapeurs du département et les comités communaux feux de forêt qui sont sur le terrain et qui nous permettent à la fois de faire de la prévention et ensuite faire de la lutte dès le moindre départ de feu", précise-t-il. Dans cette région, il faudra donc se montrer prudent durant tout le week-end, puisque les Bouches-du-Rhône seront toujours maintenues en vigilance rouge aux feux de forêt.