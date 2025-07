Var : des dizaines de pompiers volontaires mobilisés pour lutter contre de nouveaux départs de feu

Le risque incendie est particulièrement élevé dans le sud de la France. De nombreux pompiers volontaires sont venus prêter main forte aux pompiers locaux. Une expérience inédite pour beaucoup d'entre eux, qui leur permet d'approfondir leurs savoirs.



Le sud de la France reste sous alerte face au risque de départ de feu. Dans le Var, les autorités ont décidé de fermer cinq massifs forestiers par précaution. En plus des équipes locales, de plus nombreux renforts venus de toute la France sont présents.

C'est le cas de Pierre-Louis, 22 ans, pompier volontaire à Châteauroux. Et cet été ce n'est pas pour les vacances qu'il a choisies au Sud mais pour être saisonnier dans le golfe de Saint-Tropez. "On est là pour quatre mois. Alors, c'est très rustique, on dort à six dans la même chambre en caserne. Mais bon, il y a l'esprit de camaraderie, on s'entend tous bien. Donc, il y a une bonne ambiance, c'est chouette", souligne-t-il au micro d'Europe 1.

Une nouvelle expérience pour les volontaires

Ethan, lui, vient du Cher. "Il faut apprendre le nouveau matériel, à connaître des nouvelles personnes, des nouveaux véhicules aussi, vu qu'on n'a pas tout à fait non plus les mêmes dans notre département", explique-t-il. Malgré toutes ces nouveautés, le jeune homme compte bien mettre à profit cette expérience.

"Le feu ne réagit pas pareil ici et on ne rencontre pas les mêmes risques. Il ne faut pas attaquer un feu urbain comme on attaque un feu de forêt. Donc, ça sera profitable vu que même dans notre département, on fait face de plus en plus à des risques importants", note-t-il.

Des bras bienvenus

Avant d'ajouter : "Il y a quelques semaines, il y a eu un feu de forêt de plusieurs hectares. Ce sont des choses qui n'arrivaient pas spécialement avant, il y a plusieurs années".

Ces dizaines de volontaires venus de toute la France sont les bienvenus dans le Var. "Le département du VAR accueille chaque année environ 400 sapeurs-pompiers saisonniers volontaires qui officient dans d'autres départements et qui, l'été, viennent nous renforcer pendant un mois, deux mois, voire même quatre mois", analyse le commandant William Vogel des sapeurs-pompiers du Var.

"Pour nous, c'est un vivier supplémentaire en termes de ressources humaines", confie-t-il. En contrepartie, les saisonniers perçoivent une indemnisation fixée en fonction de leur grade : entre 8 et 10 euros de l'heure en moyenne.