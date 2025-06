Pascal Praud et vous - ZFE : «Un coup d’État légal pour imposer à la nation ce qu’elle ne veut pas», juge Alexandre Jardin

Invité dans l'émission "Pascal Praud et vous", tous les jours de 11 heures à 13 heures sur Europe 1, Alexandre Jardin, écrivain français, est revenu sur l’abrogation des ZFE menacée à l’Assemblée nationale. Réécoutez l'extrait. Vous pouvez réagir au 01.80.20.39.21.

Après un parcours homérique, le projet de loi de "simplification" risque de s'échouer à l'Assemblée mardi, les macronistes projetant de voter contre le texte qui abroge notamment les zones à faibles émissions, afin de repartir de la copie du Sénat, moins irritante, dans la suite de la discussion parlementaire.

En fin d'après-midi, après les traditionnelles questions au gouvernement, les députés sont appelés à enfin voter sur le texte, échaudés par trois mois d'examen hachés par les suspensions, dans des séances tantôt très disputées, tantôt dans un hémicycle sonnant creux.

Mais pour Alexandre Jardin, écrivain français invité à réagir dans l’émission Pascal Praud et vous, "on entre dans une crise de régime" et "Emmanuel Macron est en train de défier l’Assemblée nationale". "La nation a très clairement dit, dans toutes ces formes d’expression, qu’elle ne voulait pas du tri humain. Ce soir, à 17 heures, il y a une sorte de coup d’État légal pour imposer à la nation ce qu’elle ne veut pas", dénonce-t-il. Pour lui, "c’est terrifiant ce qui est en train de se passer".