Le président de la COP30 espère que la conférence marquera un tournant face au changement climatique

Le président de la COP30, prévue en novembre au Brésil, espère que le rendez-vous marquera un "point d'inflexion" dans la lutte contre le changement climatique. Alors que le rendez-vous approche, cette nouvelle COP sera sous le signe du retrait des États-Unis de l'accord de Paris.

Le président de la COP30, prévue en novembre au Brésil, espère que le rendez-vous marquera un "point d'inflexion" dans la lutte contre le changement climatique malgré le défi "immense". Dans une lettre adressée jeudi aux quelque 200 pays attendus à la COP30 (10-21 novembre), André Corrêa do Lago espère que la conférence marquera un "moment d'alignement mondial - quand les gouvernements, communautés, entreprises et institutions se rassemblent pour changer la trajectoire de la relation de l'humanité avec la planète".

La suite après cette publicité

La suite après cette publicité

"Le défi est immense mais nous devons nous dresser pour y faire face", ajoute-t-il, évoquant difficultés géopolitiques et climatiques. Alors que 2024 a été l'année la plus chaude jamais mesurée, la conférence sera aussi marquée par le retrait annoncé des États-Unis de l'accord de Paris, qui sera effectif en 2026.

Des pays qui trainent des pieds pour le moment

Les pays doivent préparer leurs feuilles de route climatique "à leur propre rythme et à leur façon", a aussi dit André Corrêa do Lago à des journalistes. Ces engagements - formalisés sous forme de "contributions déterminées au niveau national" (NDC) - doivent être révisés tout les cinq ans mais peu de pays ont rendu à l'heure leur copie pour l'horizon 2035, de grands émetteurs de gaz à effet de serre comme la Chine et l'Union européenne comptant parmi les retardataires.

La suite après cette publicité

La suite après cette publicité

"Tout le monde semble très déterminé à avancer pour développer leur NDC et je pense que d'ici septembre nous aurons un nombre très significatif (de pays) qui les présenteront", a indiqué le diplomate. "L'atmosphère ici à Copenhague est positive", a-t-il jugé depuis une conférence ministérielle consacrée au climat dans la capitale danoise.

La Chine veut accélérer

Ana Toni, directrice générale de la COP30, a relevé que la qualité des feuilles de route avait "énormément changé", dans le bon sens. "Maintenant les pays développent des plans sectoriels et ils regardent comment ils vont aider à investir dans ces plans", a-t-elle souligné.

La suite après cette publicité

La suite après cette publicité

Le président chinois Xi Jiping a récemment promis une feuille de route couvrant tous les gaz à effet de serre et non plus seulement le CO2, insistant sur le fait que les efforts de la Chine contre le réchauffement climatique "ne ralentiront pas".

Dans sa missive, André Corrêa do Lago dénonce aussi "la tendance à affronter des nouvelles crises avec des stratégies dépassées", estimant qu'il "est grand temps que nous commencions à réfléchir sur la manière de renforcer la gouvernance mondiale" pour le climat.