Coca-Cola : d'ici 2030, l'entreprise rejettera près de 600.000 tonnes de déchets plastiques par an dans les océans

D'ici 2030, Coca-Cola sera responsable de plus de 600.000 tonnes de déchets plastiques rejetées chaque année dans les océans et les cours d'eau à travers le monde © MAX PPP

Entreprise la plus polluante au monde en matière de plastique, Coca-cola ne cesse d'augmenter sa pollution, notamment dans les mers et océans du monde entier. Selon un rapport de l'ONG Océana, cette pollution atteindra le triste record du rejet annuel de près de 600.000 tonnes de plastique dans nos océans et cours d'eau.