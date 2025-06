Greenpeace épingle Coca-Cola pour ses milliards de bouteilles plastique

Article Suggestions

Lors d'une manifestation en Afrique du Sud, Greenpeace Afrique a exhorter Coca-Cola à utiliser des emballages en verre et métal pour réduire la pollution plastique. Selon l'ONG, le géant du soda produit 120 milliards de bouteilles en plastique jetables par an, plaçant la firme parmi les plus gros pollueurs plastiques au monde depuis six années consécutives.