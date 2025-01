Coca-Cola : comment savoir si vous êtes concernés par le rappel des bouteilles et canettes du groupe ?

L'embouteilleur européen de Coca-Cola en Belgique a annoncé ce lundi un rappel massif de produits en Europe en raison d'une teneur trop élevée en chlorate. Voici comment savoir si vos bouteilles achetées sont concernées.

Un rappel alarmant. Consommé par bien grand nombre, l'embouteilleur européen de Coca-Cola en Belgique a annoncé ce lundi un rappel massif de produits en Europe en raison d'une teneur trop élevée en chlorate. Sont concernées les canettes et bouteilles en verre consignées de Coca-Cola, Sprite, Fanta, Fuze Tea, Minute Maid, Nalu, Royal Bliss et Tropico, en Belgique, aux Pays-Bas, en Grande-Bretagne, en Allemagne, en France et au Luxembourg, en circulation depuis novembre. Soyez attentifs, les versions Zéro et Light sont également touchées. De son côté, la France n’est pas concernée par le rappel, mais par un simple retrait de la distribution.

Ces Fuze Tea et Coca rappelés en France

Pour savoir si vous devez rapporter les bouteilles achetées, il faut porter attention au code de production. Les lots de production “allant de 328 GE à 338 GE (inclus)” sont victimes du rappel massif, a précisé Coca-Cola Europacific Partners Belgique. En ce qui concerne le marché français, deux seuls lots seraient concernés. Les canettes Fuze Tea Pêche 33cl comportant le code de production 335 GE2 ainsi que les bouteilles de Coca-Cola 1L sans sucres en verre consignées avec le code de production 337 GE1. Vous retrouverez le code de production au-dessous des cannettes et au dos des étiquettes ou sur le col de vos bouteilles en verre.

Tous les produits touchés

Si la France ne semble être concernée que par deux lots de boissons, il faut être prudent s'agissant des zones frontalières et donc prendre connaissance des autres produits touchés. Sont rappelés pour teneur en chlorate :