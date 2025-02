Plastic Odyssey, une expédition pour lutter contre la pollution plastique au fin fond du Pacifique

Article Suggestions

Partis affronter les mers en 2022, Simon Bernard et Alexandre Dechelotte se sont donnés pour mission de sensibiliser au fléau de la pollution plastique, via l'expédition "Plastic Odyssey" qui rassemble la plus grande communauté de recycleurs de plastiques au monde. Un voyage immersif à bord d'un bateau, à découvrir dans un long-métrage diffusé ce mercredi à 21h sur Canal+ Docs.