Après plusieurs jours en vigilance, les Vosges sont désormais placées en alerte sécheresse. Des restrictions d'usage de l'eau sont entrées en vigueur ce samedi, impactant particuliers et agriculteurs. Sur le terrain, les signes de cette sécheresse précoce sont déjà bien visibles.

Le département des Vosges est désormais sous alerte sécheresse. Dans les plaines autour d'Épinal, le paysage est sans appel. Le blé se replie sur lui-même sur l'effet de la chaleur, l'herbe est également très sèche. Pour Xavier, agriculteur, les signes de cette sécheresse sont clairs.

"On voit que l'herbe jaunit"

"Déjà, on voit les crevasses, on marche sur la terre, tout est sec, c'est dur comme de la pierre. Puis après, on voit que l'herbe jaunit. Ce sont des indicateurs visuels. Puis quand vous regardez la céréale, c'est la céréale qui blanchit". Face à cette sécheresse, les Vosges ont pour consigne de ne pas utiliser d'eau pour laver leur voiture ou pour remplir plusieurs fois leur piscine.

Thibaut, habitant de Mirecourt, comprend ces interdictions : "Pour moi, tout simplement, ce sont des mesures effectivement bien positives, puisque prises sur des éléments non-essentiels. Je pense qu'on peut se passer de laver sa façade ou sa voiture pour éviter de vider nos cours d'eau qui se retrouvent déjà à sec sur la plupart du territoire".

Mais d'autres habitants, récalcitrants comme Marie, trouvent ces mesures trop extrêmes : "Tous les ans, c'est le même scénario. Moi, je ne suis pas contente, ça ne m'empêchera pas de toute façon de prendre de l'eau si j'ai besoin d'eau. C'est juste pour embêter les citoyens, c'est tout". Les contrevenants s'exposent à des amendes de 1.500 euros et 3.000 euros pour les récidivistes.