Vous souffrez lors de la canicule ? Votre smartphone aussi !

À moins que vous n'habitiez en Bretagne, vous n'avez pas pu ne pas vous rendre compte que la France est frappée par une vague de chaleur inhabituellement précoce en cette fin juin. Les températures, qui dépassent aisément les 30 à 35 degrés, sont le cauchemar des travailleurs, présentent des risques pour les personnes âgées et font souffrir les animaux. Mais ce n'est pas tout. Même s'ils n'ont pas de cœur et ne transpirent pas, nos téléphones aussi sont affectés par ces températures caniculaires.

Les smartphones aiment la chaleur, pas la canicule

Pour fonctionner, un téléphone tire sur tout un tas de composants : batterie, carte mémoire, micro-processeur, circuits électroniques en tout genre… Tout ce micmac technologique dernier cri émet de la chaleur. On peut s’en rendre compte quand on utilise une appli un peu gourmande, par exemple Netflix : notre smartphone est plus chaud que d’habitude.

Les smartphones modernes sont donc logiquement conçus pour résister à des températures très élevées, jusqu’à 90 degrés à l’intérieur. Ce, grâce à une ventilation miniaturisée, qu’on n’entend même pas d’ailleurs. Mais ce système a ses limites, il ne peut gérer qu’une certaine quantité de chaleur. Or, les téléphones sont faits en grande partie de métal, un matériau qui garde la chaleur. Donc si vous laissez votre téléphone au soleil en pleine canicule, la chaleur interne va augmenter, augmenter, augmenter jusqu’à la surchauffe.

Gardez votre téléphone à l'ombre

Non heureusement ! Depuis quelques années, les smartphones sont conçus pour se mettre en veille forcée quand ils approchent de la surchauffe. Un message s’affiche, type "L’iPhone a besoin de refroidir avant de pouvoir être utilisé", et dans ce cas, vous ne pouvez plus rien faire si ce n’est attendre. Avant d’en arriver là, il y a des signes à surveiller, notamment des ralentissements ou des bugs d’affichage.

Pour éviter d’arriver à la surchauffe, il y a quelques conseils simples à appliquer. Ne laissez pas votre smartphone au soleil, gardez-le plutôt dans votre poche ou dans un sac. En pleine canicule, dehors, n’utilisez pas trop les applis les plus énergivores : Netflix, on l’a dit, mais aussi les jeux vidéo ou les applis de photo. En voiture, si vous utilisez le GPS, ne laissez pas votre smartphone sur le tableau de bord, accrochez-le plutôt à la ventilation. Enfin, si jamais vous l'oubliez au soleil et que vous le retrouvez brûlant, enlevez sa coque de protection (s'i vous en avez une), cela lui permettra de respirer.