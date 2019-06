La météo du mercredi 25 juin : de plus en plus chaud

Mercredi, le temps sera de plus en plus chaud. L'épisode caniculaire, exceptionnel pour une fin juin, se poursuivra et la hausse des températures gagnera les régions plus à l'ouest, prévient Météo-France.

Soixante-cinq départements ont été placés en vigilance "orange". Il s'agit de l'ensemble des départements des régions Grand-Est, Bourgogne-Franche-Comté, Auvergne Rhône-Alpes, Limousin, Île-de-France et Centre Val de Loire. S'ajoutent à eux les départements suivants : Charente (16), Dordogne (24), Lot (46), Lot-et-Garonne (47), Deux-Sèvres (79), Haute-Garonne (31), Tarn (81), Tarn-et-Garonne (82), Aveyron (12), Lozère (48), Vienne (86), Sarthe (72), Mayenne (53), Maine-et-Loire (49), Vaucluse (84), Hautes-Alpes (05), Alpes-de-haute-Provence (04) et Alpes-Maritimes (06).

En Bretagne, sur l'ouest des Pays de la Loire et en Basse-Normandie, le ciel demeurera encore bien nuageux le matin, avec des averses résiduelles et quelques coups de tonnerre possibles par endroits. Seule la pointe bretonne conservera l'après-midi un ciel variable avec un faible risque d'averses.

Quelques entrées maritimes chargeront le ciel en début de journée sur le pays basque et sur le littoral des côtes de Manche. Partout ailleurs, soleil et chaleur seront au programme. Le vent d'autan soufflera dans son domaine à 70 km/h en rafales.

Jusqu'à 40 degrés en Auvergne et en Provence

Les températures minimales seront souvent proches des 20 degrés, sauf en Bretagne, en Normandie et dans les Hauts-de-France où elles varieront de 13 à 17 degrés. En Corse, sur le nord de Midi-Pyrénées et sur le littoral de Paca, le mercure affichera déjà en début de matinée 22 à 25 degrés. Les maximales gagneront souvent 4 à 5 degrés par rapport à la veille.

On attend de 25 à 30 degrés de la Bretagne vers les Hauts-de-France, en passant par la Normandie; de 33 à 37 degrés des Pays de la Loire vers le Grand-Est, en incluant le Centre Val de Loire et l'Île-de-France; et de 35 à 39 degrés sur le reste du pays, avec des valeurs dépassant localement les 40 degrés en Auvergne et en Provence.