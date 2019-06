Les animaux aussi souffrent de la canicule : "Les ventilateurs tournent à fond"

REPORTAGE

Les organismes humains ne sont pas les seuls à souffrir de la chaleur. Les animaux aussi ont beaucoup de mal avec la canicule. Notamment le bétail et les troupeaux de vaches dans les prés, qui sont souvent en plein soleil. Ce qui préoccupe évidemment les agriculteurs, qui essaient de trouver des solutions astucieuses pour protéger leurs bêtes.

Depuis deux jours, les vaches de Samuel Thizy, éleveur à Marcenod, dans la Loire, ont le droit à des sorties nocturnes. Dès la tombée de la nuit, une trentaine d’entre elles sortent de l’étable, non pas pour gambader mais pour dormir à la fraîche, explique leur propriétaire. "Elles se couchent et elles sont bien, au frais. Il doit faire 17, 18 ou 20 degrés. Comme on est sur une montagne, plusieurs vents arrivent, elles ont de l’air."

Des ventilateurs géants

Dans la ferme voisine, chez les Fulchiron, on a choisi une autre solution pour le bien-être des vaches : elles restent à l’étable jour et nuit, mais l’intérieur du bâtiment est rafraîchi par sept gros ventilateurs accrochés au plafond. "Tous les 15 mètres, il y a un ventilo qui leur souffle dessus quand elles sont couchées. Au-dessus de 25 degrés, les ventilateurs tournent à fond. Ils ne font pas de bruit et ils ventilent large", détaille Kevin Fulchiron "Avec les ventilateurs, elles n’ont pas de mouche. En termes de confort, il n’y a pas photo, elles sont bien mieux ici".

Réalisé l’an dernier, l’investissement est important pour ce producteur - autour de 15.000 euros -, mais la fraîcheur ainsi obtenue permet de garder une production de lait abondante et régulière, ce qui n’aurait pas été le cas en pleine chaleur.