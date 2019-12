Sybel, l'application française de podcasts, sacrée meilleure appli de l'année par Google

"Elle nous a surpris et enchantés toute l’année. Bien pensée et bien exécutée, Sybel est l’application de l’année 2019." C'est ainsi que le store de Google a justifié son choix de distinguer cette application française. L'application est entièrement gratuite et accessible sur une simple inscription, elle revendique à ce jour 750.000 utilisateurs actifs et vient donc d'être consacrée par Google Play. Un choix dont la plateforme s'est félicitée sur Twitter.

Contactée par Europe 1, ce jeudi, la fondatrice de l'application, Virginie Maire a souligné dans Culture-Médias qu'elle et son équipe sont "très fiers de cette distinction", surtout après seulement "six mois d'existence". Cette start-up de 25 salariés a levé 5 millions d’euros en début d’année pour financer son lancement.

Un "large choix de contenus exclusifs"

Dans son explication, Google salue également "le large choix de contenus exclusifs, ainsi que l’incontournable mode hors ligne – idéal pour s’évader lors des trajets quotidiens."

Au micro de Philippe Vandel, Virginie Maire expliquait, en novembre dernier, les raisons de son succès. Sybel, c'est notamment "une alternative très forte pour les enfants" dans les programmes audio, avec plus de "300 heures" de programmes pour enfants et 15.000 utilisateurs enfants. C'est notamment la période des contes de Noël avec par exemple La légende de Noël, une série déclinée en 24 épisodes, comme un calendrier de l'Avent.

Le catalogue propose aussi des thrillers, de la science fiction, etc. Coté podcasts, on retrouve des productions d'Arte Radio et également, en exclusivité sur Sybel, la série originale d'Europe 1, Derrière le mur, consacrée au 30 ans de la chute du mur de Berlin.