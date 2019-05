Six jeux indispensables si vous craquez pour l’Oculus Quest

Dernier casque de réalité virtuelle en date, l’Oculus Quest suscite beaucoup d’attente. Du côté technologique, aucun doute : c’est une réussite. Complètement autonome, et donc sans fil, il offre une liberté de mouvement jubilatoire. Jamais la réalité virtuelle n’a été aussi accessible et aussi immersive.

Mais au-delà du bijou technologique, l’Oculus Quest est-il une bonne "console" de jeux vidéo ? Doté d’un catalogue d’une cinquantaine de titres dès sa sortie, le casque permet à chacun de trouver ce qu’il cherche dans la VR, de l’arcade à l’immersion en passant par l’émerveillement. Voici notre liste des six jeux à acheter en priorité quand vous aurez déballé l’Oculus Quest.

Superhot VR

Le meilleur jeu de réalité virtuelle repose sur deux piliers très originaux. D’abord, le gameplay, qui consiste à affronter des vagues d’ennemis depuis un point fixe à l’aide d’armes et feu et d’objets à lancer, est épicé avec une particularité : le temps s’écoule en fonction de vos mouvements. Si vous ne bougez pas, les ennemis sont immobiles, et vice-versa. Un concept génial servi par des graphismes à la fois minimalistes et très classes. Dans des décors blancs laiteux, les ennemis sont de simples formes rouges et les armes sont en noir.

Qu’on se le dise, Superhot VR est clairement LE jeu à acheter en priorité sur l’Oculus Quest. C’est lui qui exploite le mieux les possibilités de la réalité virtuelle avec les stratégies de déplacement (vous allez vite tenter d’éviter les balles façon Matrix), une gestion du 360 degrés remarquable et de vraies sensations. Le contenu est suffisamment riche pour vous occuper quelques heures et, surtout, une fois terminé, on a qu’une envie : retourner dans ce monde virtuel !

Prix : 24,99 euros

Beat Saber

L’Oculus Store regorge de jeux d’arcade plus ou moins qualitatifs. Au sommet se trouve Beat Saber. Le principe : un sabre laser dans chaque main, vous devez découper des cubes qui arrivent vers vous au rythme de la musique.

Simple et efficace, Beat Saber est idéal pour débuter avec l’Oculus Quest. Mouvements des bras, de la tête, gestion de la profondeur : le jeu permet d’appréhender sans stresser l’espace de jeu. Et si les premières chansons sont très faciles, les dernières demandent une sacrée habileté. On peut aussi comparer son score avec celui de ses amis et figurer dans le classement mondial.

Prix : 30 euros

Vader Immortal

Sabres laser toujours, mais les "vrais" cette fois avec Vader Immortal : Episode 1, premier de trois jeux officiels Star Wars. Scénarisée par David S. Goyer (The Dark Knight, Man of Steel), cette histoire inédite est située entre les épisodes 3 et 4 de la saga. Elle vous met dans la peau d’un contrebandier forcé d’aider Dark Vador à résoudre une énigme antique sur la planète de lave Mustafar.

Vader Immortal est à n’en pas douter le jeu le plus immersif disponible sur l’Oculus Store. Peu de mouvements et des déplacements effectués uniquement au pointeur : tout a été fait pour faire rentrer le jeu dans l’histoire. Et ça marche ! Malgré les graphismes qui semblent sortis tout droit d’un jeu PS2, on se croirait vraiment dans un film Star Wars. Il faut voir Dark Vador se planter devant vous et vous toiser du haut de ses deux mètres. Et bien sûr, les combats au sabre laser exaucent le vœu de tous les fans de la saga. Jouissif mais un peu court : on attend de pied ferme les deuxième et troisième épisodes.

Prix : 9,99 euros par épisode

Creed : Rise to Glory

On reste au cinéma avec ce jeu adapté du film Creed, sorti en 2015. Il s’agit pour vous de rejouer l’ascension irrésistible d’Adonis Creed, fils du défunt Apollo Creed, mort sur le ring dans les bras de son ami Rocky Balboa. De la salle d’entraînement miteuse aux combats souterrains et jusqu’au ring, vous allez devoir faire preuve d’endurance pour redonner ses lettres de noblesse au nom des Creed.

Si vous n’aimez pas la boxe et que l’idée de faire du sport vous repousse, passez votre chemin. Creed : Rise to Glory équivaut à une bonne séance d’activité physique. En utilisant les manettes comme des gants de boxe, vous allez pouvoir reproduire les coups surpuissants des combattants… à condition de suer un peu. Le jeu est réellement sportif grâce à l’enchaînement sans temps mort des mini-jeux et des combats. Et puis, il y a un vrai plaisir cinéphile à écouter Rocky nous donner personnellement des conseils. Difficile de faire plus motivant !

Prix : 24,99 euros

Racket Fury : Table Tennis VR

Dans la série des simulations sportives, on vous recommande aussi ce jeu de ping-pong. Il ne se contente pas d’une simple table mais vous place dans un cadre futuriste, dans lequel vous affrontez des robots. Loin d’être un jeu d’arcade, Racket Fury : Table Tennis VR est une bonne façon de pratiquer le tennis de table… sans table.

Parole de pongiste, Racket Fury est une excellente simulation de ping-pong. La physique du jeu reproduit très fidèlement les mouvements des bras, des mains et de la raquette et en déduit des trajectoires très précises, qu’un rien peut faire varier. Comme devant une vraie table, il faut être extrêmement concentré en permanence, sous peine de multiplier les fautes. Heureusement, il y a plusieurs niveaux de difficulté. Précision importante : pour ce jeu, mieux vaut avoir une vaste zone de jeu car les déplacements latéraux peuvent vous emmener assez loin.

Prix : 19,99 euros

Angry Birds VR : Isle of Pigs

On termine cette sélection avec un classique, en l'occurrence une déclinaison VR des célèbres Angry Birds. On retrouve tout ce qui a fait le succès de la saga, à savoir ces petits oiseaux colériques, dotés ou non de pouvoirs spéciaux, qui se lancent à l’assaut de constructions alambiquées dans l'espoir d’exploser des "cochons" verts.

Toujours très coloré, ce nouveau jeu Angry Birds exploite la réalité virtuelle pour vous permettre de tourner autour des cibles afin de trouver le meilleur angle pour propulser vos oiseaux et faire un maximum de dégâts. Très amusant, le jeu réunira petits et grands. De plus, si vous êtes un peu fatigué par la boxe ou le ping-pong, sachez qu’Angry Birds VR : Isle of Pigs peut se jouer assis.

Prix : 14,99 euros