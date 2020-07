Même pendant les vacances, attention aux escroqueries sur les smartphones

Avec le confinement et le développement du télétravail, on a encore plus tendance à garder un œil sur son téléphone. Raison de plus pour être davantage vigilant aux potentielles escroqueries dont nous pouvons faire l'objet par son intermédiaire. En vacances, sur la plage ou à la piscine, il ne faut pas se relâcher, car le smartphone professionnel n'est jamais très loin de nous. Pendant le confinement, il a aussi servi aux enfants pour l'école à distance. Résultat : toute la famille s'en sert. Mais si l'on relâche l'attention avec l'été, les risques de piratage, eux, ne prennent pas de congés.

Éviter les messages frauduleux et les attaques de phishing

Il existe toutefois plusieurs moyens de s'en prémunir, assure Jérôme Soyer, directeur de Varonis, société spécialisée dans la protection des données. Premièrement, "ne pas laisser son smartphone ou son ordinateur hors de contrôle", conseille-t-il. "Généralement, on a l'habitude de partager son smartphone avec son enfant pour qu'il regarde le dernier dessin animé ; au restaurant, on va connecter son smartphone au premier réseau wifi ouvert, lequel n'est pas toujours le plus fiable..." poursuit-il.

Le directeur de Varonis conseille par ailleurs de limiter le temps sur le téléphone et de "s'accorder des plages de temps sur lesquelles on répondra à nos mails". Une manière, selon lui, d'éviter les messages frauduleux et les attaques de phising [technique utilisée par des fraudeurs pour obtenir des renseignements personnels dans le but d'usurper l'identité d'un utilisateur, NDLR]. Pendant la crise du Covid-19 et le confinement, les mails frauduleux ont pullulé jusqu'à atteindre des sommets inédits. Plus 30.000% d'attaques ont été recensées entre janvier et avril dernier.