High-tech : mais que fait La Poste au CES de Las Vegas ?

INTERVIEW

Le CES de Las Vegas, le salon le plus important consacré à l'innovation technologique, accueille cette année... La Poste. Et pour représenter le groupe français, c'est une jeune factrice de 24 ans qui a été choisie : Anaïs Gury. Elle y présente un objet bien particulier : le smartphone Facteo, qui facilite le travail des postiers.

"Il nous permet de suivre tous nos objets. On est tout le temps connecté, quand on part en tournée on sait combien on a d'objets, de prestations, combien on a de boîte aux lettres à relever", détaille Anaïs Gury. La Poste développe aussi un service à destination des personnes âgées, puisqu'elle distribue des tablettes faciles à utiliser. Autant de raisons qui justifient la présence du groupe dans ce salon : "Cela montre aussi qu'on est 100% connectés et qu'on est présents en terme d'innovation", continue-t-elle.

Une vidéo de motivation pour être choisie

Et cette présence au CES de Las Vegas a de quoi surprendre, d'autant que ses quatre représentants (deux hommes et deux femmes) sont habillés dans leur uniforme, leur tenue de travail. "Les gens sont impressionnés, ils trouvent ça sympa que les facteurs soient là pour représenter la France", indique dans un sourire la factrice qui exerce depuis 5 ans.

Pour être choisie, Anaïs Gury, a répondu à un appel à candidature. Elle a alors envoyé une vidéo de motivation de trois minutes à propos de la technologie, le tout en anglais. "On a tous du mal à y croire, c'est extraordinaire de pouvoir partager ces moments entre collègues. On est évidemment très fiers", raconte cette fille de postier.

Le 7 décembre dernier, la jeune factrice avait déjà connu un premier moment de gloire, puisqu’elle avait annoncé en direct à la télévision les promesses de dons récoltées par La Poste pour le Téléthon.