Au CES de Las Vegas, les innovations des start-up françaises font forte impression

Dernier jour pour le rendez-vous annuel du CES de Las Vegas. Le plus grand salon de l'innovation technologique qui est en train de retrouver une fréquentation proche de la période pré-Covid. Sur place, les nouveautés présentées sont de moins en moins des gadgets loufoques qui ne dépasseront jamais le stade du prototype. Et les start-ups françaises démontrent leur savoir-faire en termes d’innovations, de technologies de pointe avec très souvent des récompenses à la clé. Illustrations avec trois exemples sélectionnés.

Un micro-moteur récompensé

Arrivé avec une technologie de rupture à Las Vegas, c'est avec la plus prestigieuse des récompenses que Pierre-François Louvigné, co-directeur général de SilMach, repartira à Besançon. "C'est un micro-moteur qui va être un nouveau composant pour des objets électroniques très compacts que l'on a sur nous, comme une montre par exemple", explique-t-il. SilMach a reçu le prix du "Best of Innovation Awards" dans la catégorie "Technologies embarquées".

Des écouteurs capables de mesurer votre activité oculaire

Avec ses écouteurs Wisear, Yacine Achiakh propose lui des avancées sur l'interface homme-machine. "On va mettre des petits capteurs et avec ça, on peut mesurer votre activité cérébrale, votre activité oculaire, l'activité de vos muscles du visage. Par exemple, demain, avec nos écouteurs, vous serez capable, en jetant un petit coup d'œil à droite, d'augmenter le volume, de changer la chanson, de passer à une slide suivante sur une présentation, ce que vous voulez vraiment", détaille-t-il.

Un masque pour passer des appels en toute discrétion

Une technologie a aussi fait sensation : le masque qui vous permet de passer des appels en toute discrétion, développé par Skyted. "C'est comme si vous rejetiez la personne à côté avec 20 ou 30 mètres de distance. Avec le masque, je parle avec le même niveau de voix et il y a une différence assez importante", dévoile Franck Simon, du centre de recherche aérospatiale. Un masque qui intéresse beaucoup d'entreprises et même la NFL, la Ligue de football américain, pour les dialogues entre coachs.