Au salon CES de Las Vegas, le domaine de la santé une nouvelle fois mis à l'honneur

Le CES (Consumer Electronics Show) de Las Vegas a ouvert ses portes, ce mardi 9 janvier. Le grand RDV des nouvelles technologies réunit les dernières innovations : téléviseurs, électroménager, automobile. Et, chaque année, le secteur de la santé est très présent, notamment grâce à des entreprises françaises. Bientôt, dans vos armoires à pharmacie, pourrait prendre place le thermomètre du futur qui permet plusieurs mesures : la température, en le passant sur le front, l’oxygénation du sang ou encore la fréquence cardiaque à l’aide d’un électrocardiogramme. Il pourra aussi faire office de stéthoscope connecté, explique Eric Careel, le président de Withings.

"Ça permet de le faire en téléconsultation. Ça permet donc à un médecin qui est à distance d’écouter notre cœur et nos poumons. C’est quand même bien d’avoir le médecin qui voit où on prend la mesure, qui écoute en même temps, et qui va nous orienter pour mettre le stéthoscope au bon endroit", affirme Eric Careel.

Un suivi régulier

L'objectif est d'avoir un suivi régulier, notamment pour les malades chroniques (44% des 20-40 ans aux États-Unis où c'est un sujet majeur). Autre objet connecté pour la maison, un détecteur de chute. Chaque année en France, deux millions de personnes âgées sont concernées et 10% des victimes restent à terre pendant plus d’une heure. C'est pour éviter cela que Piotr Antonik a imaginé Zoe Care.

"Vous branchez le détecteur sur n’importe quelle prise, il se connecte au Wi-Fi et il est capable de détecter les chutes. On a développé un algorithme d’intelligence artificielle. Cet algorithme est capable de distinguer les mouvements ordinaires, des mouvements critiques, comme les chutes", a déclaré Piotr Antonik au micro d'Europe 1. Testée avec succès dans des Ehpad, la prise connectée sera ensuite disponible pour les particuliers.