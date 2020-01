Salle de bains, nourriture, transports… À Las Vegas, le quotidien connecté de demain se dévoile

REPORTAGE

À quoi ressemblera le quotidien d'un humain d'une société développée dans une quinzaine d'années, voire moins ? Assurément, l'environnement sera encore plus connecté qu'aujourd'hui, si l'on se fie aux innovations observées par Europe 1 dans les allées du Consumer Electronic Show (CES) de Las Vegas, le plus grand salon dédié aux nouvelles technologies dans le monde.

YouTube et météo

Ce sera bientôt le cas dès le début de la journée. Vous vous levez, prenez votre douche et vous préparez avant de quitter le logement. Regard vers le miroir, qui offrira bien plus que le simple reflet de votre visage. "Je peux regarder YouTube, jeter un œil à la météo ou au trafic, pendant que je me brosse les dents", explique l'un des salariés de Capstone, qui conçoit ce miroir intelligent. Preuve que la salle de bains, dernier sanctuaire de la maison, cède maintenant aux sirènes de la technologie.

En déambulant dans les allées du CES, ça saute aux yeux : si on le veut, l’électronique peut investir toute notre vie. À commencer par le poignet, puisque la montre Withings nous indique si on est en forme. "Là, on voit mes pas de la journée. En dessous, on a ma nuit", explique l'un des représentants de la société française. Sur l'écran, les chiffres montrent malheureusement un déficit de sommeil.

Des lunettes pour la sécurité routière

On dort donc peu, à Las Vegas, mais on se déplace beaucoup. Enfourcher son vélo pour se rendre à un rendez-vous est l'occasion de tester les lunettes intelligentes Cosmo. "S'il y a des véhicules qui s’approchent trop prêt, vous allez avoir une alerte", décrit l'une des membres de la société. Porter ces lunettes se révèle en revanche plus compliqué lorsqu'on a déjà des lunettes. "On peut développer le produit de manière à intégrer des verres correcteurs", poursuit-elle.

Le temps passe vite, et il est déjà l'heure de se mettre aux fourneaux ; partons pour de la viande. "Vous plantez le thermomètre dans votre steak, vous programmez à point et il arrêtera le four quand ce sera exactement à point", explique-t-on chez Whirlpool pour vanter les mérites du thermomètre intelligent de la marque. Il ne reste plus qu'à se reposer… sur un matelas connecté, évidemment.