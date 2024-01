«Conduire aussi bien sur terre que dans les airs» : au CES de Las Vegas, la voiture volante devient réalité

Et cette fois, nous y sommes. Au CES, le plus grand salon technologique du monde qui se déroule actuellement à Las Vegas, la voiture volante fait le show. Preuve en est, l'un des stands qui fait le plus sensation dans le salon est celui de XPeng AeroHT, une filiale de la marque chinoise XPeng, spécialisée dans la vente de véhicules électriques. L'entreprise, qui appartient à un multimilliardaire, vient de présenter deux types de voitures volantes. La première ressemble à une voiture de sport très futuriste qui, en quelques secondes, déploie ses ailes et est capable de s'envoler verticalement.

"Nous voulions qu'il soit possible de la conduire aussi bien sur terre que dans les airs", explique au micro d'Europe 1 Wang Tan, cofondateur et vice-président de cette filiale dédiée aux objets volants tout à fait identifiée. "Quand vous avez fini de conduire les parties volantes comme les hélices, les bras peuvent se replier à l'intérieur du corps de la voiture. Et si vous voulez voler, il suffit de s'arrêter, tout faire sortir et le décollage vertical pourra se faire", poursuit-il.

Une commercialisation prévue pour la fin de l'année

La durée de vol possible n'est pas encore connue. Mais la marque promet que l'appareil ne fait pas plus de bruit qu'un lave-vaisselle. Deux personnes pourront prendre place à l'intérieur et s'envoler.

Enfin, l'autre véhicule dévoilé ici en avant-première par XPeng, c'est une voiture à six roues façon monospace du futur. Ce dernier dispose de quatre roues à l'arrière, supporter le poids d'un petit module à l'allure d'un mini-hélicoptère, qui peut sortir du coffre et vous permettre de prendre de la hauteur. La commercialisation de cet engin est prévue pour la fin de l'année. Les précommandes devraient ouvrir dans quelques mois.