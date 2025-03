La marque chinoise de smartphones Honor travaille sur un modèle dopé à l'IA

Honor, la marque chinoise de smartphones, a détaillé ce dimanche sa nouvelle stratégie pour accélérer sa transition vers l'intelligence artificielle. La firme souhaite devenir "un leader mondial de l'écosystème des objets d'IA" avec un investissement de 10 milliards de dollars dans les cinq ans.

La marque chinoise de smartphones Honor a dévoilé dimanche une stratégie pour accélérer sa transition vers l'intelligence artificielle (IA), accompagnée d'un investissement de 10 milliards de dollars, et travaille au développement d'un téléphone "intelligent".

A la veille du Salon mondial du mobile (MWC) de Barcelone, la firme a détaillé dans une conférence sa nouvelle stratégie, baptisée "Honor Alpha Plan", destinée à "faire passer Honor d'un fabriquant de smartphone à un leader mondial de l'écosystème des objets d'IA" et a indiqué développer un "téléphone intelligent" grâce à cette technologie.

Un investissement de 10 milliards de dollars dans les cinq ans par la marque

Honor, qui a officialisé un partenariat avec Google Cloud et le fabricant de puces électroniques Qualcomm, a présenté devant la presse un nouvel agent d'IA, qu'il entend intégrer à ses produits "dans un futur proche".

"Il est évident que la révolution de l'IA va remodeler le paradigme de l'industrie des appareils électroniques, transformant complètement notre productivité, notre société et même notre culture plus que jamais auparavant", a déclaré James Li, PDG de Honor, lors d'une conférence de présentation à Barcelone. La marque a dévoilé un nouvel outil de détection des "deepfakes" générés via IA, qu'elle intégrera à ses smartphones.

Elle a également insisté sur l'ouverture des technologies d'IA et la collaboration entre les différents acteurs du secteur. Elle a indiqué qu'elle investirait 10 milliards de dollars dans les cinq ans à venir pour y contribuer. "Honor appelle l'industrie à ouvrir ses capacités d'IA à une gamme plus large d'appareils", a martelé l'entreprise dans un communiqué. Honor a également présenté plusieurs nouveaux produits, dont une tablette et un ordinateur intégrant des outils d'IA.

Le même jour, depuis Barcelone, la marque chinoise Xiaomi a annoncé le lancement de sa nouvelle série de smartphones Xiaomi 15, avec un accent mis sur les capacités photographiques des appareils, dotés d'outils IA.