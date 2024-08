Technologie : ce que l'Intelligence artificielle va changer dans nos smartphones

L'intelligence artificielle fait son apparition sur nos smartphones. Une innovation technologique sur le marché du téléphone portable, dominé aujourd'hui par Apple et Samsung. Google, qui a déjà investi plusieurs milliards de dollars sur la recherche en intelligence artificielle, vient de présenter une nouvelle gamme de téléphones et espère grignoter quelques parts de marché. Mais qu'apporte finalement l'IA à nos appareils ?

L'intelligence artificielle pourra faire la différence

Le smartphone boosté à l'intelligence artificielle, c'est par exemple un microprocesseur plus puissant, mais moins gourmand en énergie. L'IA fait donc gagner de l'autonomie aux appareils. Cela permet d'aller plus loin que jamais pour modifier ses photos avec la "gomme magique" avec des nouveaux Pixels 9. Vous aurez votre assistant personnel, Gemini, capable de répondre à tous vos besoins ou encore générer une synthèse automatique de cette réunion un peu trop longue à votre goût.

Des innovations qui pouvaient être vues comme des gadgets au départ, mais pour Renaud Kayanakis, consultant chez Sia Partners, l'IA pourra à terme faire la différence : "Je ne pense pas qu'aujourd'hui, on soit capable d'imaginer que le client va choisir un terminal mobile parce que la retouche photo est plus pertinente sur tel ou tel modèle. En revanche, on a des applications qui sont structurantes, comme celle lancée par Samsung qui permet une traduction en temps réel d'une conversation, y compris si on ne maîtrise pas la langue".

Se démarquer grâce à l'IA, un enjeu majeur pour Google qui ne représente pour l'instant que 3% du marché des smartphones aux États-Unis et encore moins en Europe.