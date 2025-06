Durabilité, réparabilité... Quelles sont ces nouvelles étiquettes énergie pour les smartphones votées par l’Union Européenne ?

Le "nutri-score" du smartphone est désormais une réalité. Ce vendredi 20 juin, l’Union européenne a voté la mise en place d’une étiquette obligatoire indiquant la durabilité et la réparabilité des smartphones. Objectif, réduire de 22% la vente de smartphones neufs en Europe d’ici 2030.

Après nos réfrigérateurs, nos téléviseurs et autres appareils électroniques, place à l’étiquette énergie pour nos smartphones. Similaire à un "nutri-score", cette étiquette obligatoire pour les nouveaux appareils indiquent la durabilité et la réparabilité des smartphones. Objectif affiché de l’Union européenne : réduire de 22% la vente de smartphones neufs en Europe d’ici 2030.

Cinq nouveaux critères d'évaluation

Nos smartphones ont donc désormais une classe énergétique : telle est la dernière mesure votée par l’Union européenne ce 20 juin 2025, qui souhaite réduire la vente de smartphone neufs sur son territoire. Désormais, une étiquette indiquera la durabilité et la réparabilité des smartphones que les Européens achèteront.

Une solution pour inciter les consommateurs à conserver leur smartphone le plus longtemps possible. Cette mesure sera obligatoire pour tous les modèles commercialisés depuis le vendredi 20 juin 2025 et pour tous les constructeurs.

Selon Marie Baton, conseillère technique pour l’ONG Clasp, "l’Union européenne a employé l’outil qu’elle avait à disposition, l’étiquette que les Européens connaissent bien".

L’étiquette indiquera "la résistance aux chutes ou aux noyades, la robustesse de la batterie ou encore la réparabilité de l’appareil". Six critères ont donc été retenus : l’efficacité énergétique, l’autonomie de la batterie, sa durabilité, la résistance aux chutes, l’étanchéité de l’appareil et son score de réparabilité, noté de A à E.

Une directive française abandonnée au profit du règlement européen

Si la France avait tenté en 2024 d’imposer un indice de durabilité du smartphone, le projet avait été annulé pour favoriser une étiquette européenne, désormais inscrite par un règlement européen.

La durabuilté de l'appareil est notée sur une échelle de A à G, à l’instar des étiquettes pour l’électroménager. Cette note sera basée sur un cycle d’usage, comprenant le nombre d'appels, la capacité de lecture de vidéos et de jeux, ou encore la visite de sites Internet.

Concernant l’autonomie de la batterie, elle indiquera le nombre moyen d’heures disponibles avant le rechargement du smartphone, afin d’aiguiller les acheteurs vers un appareil durable.

Des notes comprises entre A et G

Pour la durabilité de l'appareil, l’évaluation du nombre de recharge en laboratoire permettra de donner une note. C'est à dire à environ 1.400 chargements (soit quatre à huit ans d’usage), le smartphone obtiendra un A, et à moins de 800 chargements, la note tombera à F.

Pareil pour les chutes : les smartphones résistants à 270 chocs successifs depuis 1 mètre de hauteur auront le score A, tandis que ceux qui cassent avant 45 chutes se verront attribuer un E. Niveau réparabilité, les meilleures notes (A, B, C) sont données aux appareils dont les pièces sont fixées avec des attaches réutilisables et démontables, facilitant la réparation.

Pour l’étanchéité, le score est en chiffres, de 1 à 8. Le 1 indique l’étanchéité seulement aux solides, le 2 quant à lui aux liquides. A partir de 6, le smartphone résiste à un jet d’eau puissant, à 7 à une immersion temporaire et 8, à une immersion continue. Enfin, un QR Code inscrit sur chaque étiquette permettra aux consommateurs d’obtenir plus de renseignements sur leur appareil.