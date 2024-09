L'iPhone 16 dopé à l'IA, «un petit aperçu de ce que les smartphones vont devenir»

Apple a présenté ce lundi sa nouvelle gamme d'iPhone, les premiers smartphones dotés d'Apple Intelligence, son nouveau système d'intelligence artificielle (IA) générative. Il n'y a pas eu d'effet de surprise finale à la Steve Jobs. Son successeur Tim Cook, PDG d'Apple, a présenté comme prévu la nouvelle génération d'iPhone. Des téléphones "plus rapides", des "écrans plus larges", "plus performants et plus durables" avec "une meilleure efficacité énergétique", comme le précise Thomas Husson, analyste au cabinet Forrester.

Une intelligence artificielle capable d'anticiper nos besoins

Jusque-là, il n'y a pas de quoi se démarquer de la concurrence. Apple mise avant tout sur les progrès de son assistant Siri, qui grâce à la plateforme intégrée d'intelligence artificielle va capter nos habitudes, nos données et anticiper nos besoins.

"Cela donne un petit aperçu de ce que les smartphones vont devenir, une sorte de sixième sens qui va nous permettre d'interagir avec le monde qui nous entoure. Pour le reste, on est encore sur pas mal d'innovations... Je n'ai pas envie de dire mineures mais dont on ne se rend pas forcément compte, presque invisibles et elles s'intègrent dans toutes les fonctionnalités et les logiciels de l'iPhone", poursuit Thomas Husson.

Disponible en France en 2025

Photos, messages, jeux vidéo... L'iPhone 16 dopé à l'IA promet plus de fluidité, de rapidité mais ce sera d'abord pour le marché américain et le Royaume-Uni. La France, l'Allemagne ou le Japon devront attendre 2025. Pour vous le procurer, il faudra compter 970 euros et 1.500 euros pour la version Pro Max.