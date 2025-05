En pleine crise du marché automobile, Citroën compte sur la réussite de son SUV made in France

Un nouveau C5 Aircross, un SUV familial fabriqué en France, à Rennes, a été présenté en avant-première par Citroën, qui compte beaucoup sur sa réussite. Depuis son premier lancement en 2018, environ 350.000 modèles ont été vendus.

Moins cher que ses concurrents

Design moins rond, véhicule plus long de 15 cm et désormais avec une version 100% électrique : son lancement est avant tout un enjeu commercial majeur. Directeur général de Citröen, Thierry Koskas évoque "le plus gros segment automobile en Europe, plus de 3 millions de voitures donc un enjeu énorme pour nous. Avec un véhicule complètement nouveau, énormément d'espace intérieur, beaucoup de technologie".

Parmi les atouts pour se différencier, sa fabrication en France. Le succès du C5 Aircross impactera directement le fonctionnement de l'usine de Rennes. "Rennes, c'est une usine qui fait des Citroën depuis 1960. 13 millions de Citroën vendues, à peu près tous les modèles que les Français connaissent. Ils vont fabriquer la voiture mais aussi en interne beaucoup de pièces de la voiture et puis, ils vont assembler les batteries des versions électriques", ajoute-t-il.

Les tarifs officiels n'ont pas encore été annoncés mais devraient tourner autour de 35.000 euros, soit moins cher que des concurrents comme le Renault Austral ou le Tiguan de Volskwagen.