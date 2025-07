Après avoir perdu 10.000 ouvriers depuis 20 ans, l'usine Citroën de Rennes mise tout sur le SUV électrique

Pour remonter la pente, Citroën mise sur la sortie de sa nouvelle génération de SUV familial, le C5 Aircross. Cette voiture sera fabriquée entièrement en France dans l'usine Stellantis de Rennes. Un enjeu pour la marque et les emplois qui repartent enfin à la hausse après une chute spectaculaire ces dernières années.

Dans un marché automobile en net recul en 2025 et même depuis deux ans, Citroën mise beaucoup sur la sortie prochaine de la nouvelle génération de son SUV familial, le C5 Aircross. Une voiture qui sera fabriquée entièrement en France dans l'usine Stellantis de Rennes. Un enjeu commercial pour la marque et un enjeu pour les emplois qui repartent enfin à la hausse après une chute spectaculaire ces dix dernières années.

La suite après cette publicité

La suite après cette publicité

À lire aussi En pleine crise du marché automobile, Citroën compte sur la réussite de son SUV made in France

Miser sur la qualité pour faire oublier les vagues de rappels

Une usine deux fois moins grande, avec cinq fois moins de salariés qu'en l'an 2000. Le site qui a produit les BX, AX ou Xantia, se consacre désormais entièrement au C5 Aircross, dont les premières générations se sont vendues à 143.000 exemplaires. Le prochain sortira en septembre, les équipes d'Étienne Martin-Commandeur, le directeur de l'usine, sont prêtes à monter en cadence.

"On a divisé par deux les surfaces, on est optimistes. L'usine a la bonne taille. Ce qui va faire le succès du C5 Aircross, c'est notre niveau de qualité", affirme-t-il. Miser sur la qualité pour faire oublier les vagues de rappels qui concernent plusieurs modèles du groupe et produire plus en interne pour pérenniser des emplois.

La suite après cette publicité

La suite après cette publicité

Un modèle en version électrique et hybride

"On va injecter nous-même une trentaine de pièces dont le pare-choc, ce qui sera une première en France. Cela nous permet d'aller chercher de la performance et de la réinjecter dans le style du véhicule. Pour nous, c'était une façon de répondre à la compétition internationale sur le segment des SUV", ajoute-t-il.

Un SUV familial de 4m65, plus aérodynamique que les précédents, avec un écran 13 pouces inédit chez Stellantis. Il existera en électrique, jusqu'à 680 km d'autonomie mais surtout en version hybride, qui devrait représenter les deux tiers des ventes et avec un prix, pas encore officiel, mais qui devrait être très compétitif pour ce type de véhicules, autour de 35.000 euros.