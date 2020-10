Coronavirus : sur fond de marasme économique, le site de PSA Sochaux recrute

C'est un véritable ovni économique. De Renault à Air France ,en passant par Nokia ou Auchan, de nombreux plans sociaux ont été annoncés dans le sillon de la crise économique engendrée par le coronavirus. Pourtant, l'usine de PSA Sochaux se porte à merveille. Elle a même annoncé le recrutement de 250 intérimaires supplémentaires pour l'ouverture d'une nouvelle ligne de production. Alors forcément, les ouvriers de cette usine emblématique du groupe sont aux anges.

"C'est quand même une fierté d'avoir du boulot"

"Je suis fier et content", lâche par exemple un ouvrier au micro d'Europe 1. "Ça va faire marcher la région", se réjouit de son côté une collègue. Une situation d'autant plus exceptionnelle qu'à 20 kilomètres de là se trouve le site de General Electric Belfort, qui a déjà été amputé de 485 postes l'an dernier. "On voit quand même qu'il y a beaucoup d'endroits où c'est très compliqué aujourd'hui, où les salariés risquent de se retrouver dans la rue", analyse Eric Peltier, de Force ouvrière. "Donc voilà, c'est quand même une fierté d'avoir du boulot."

"On n'aurait pas misé là-dessus aussi rapidement"

Quant à connaître la recette de ce succès inédit par les temps qui courent, le directeur de la production de l'usine PSA Sochaux, Christophe Montabot, ne cache pas qu'il y a une part de "chance". Celle de fabriquer "la Peugeot 308 et 3008, deux voitures élues véhicules de l'année dont le succès ne se dément pas". "C'est vrai que revenir à un niveau de production pré-covid seulement six mois après, on n'aurait pas misé là-dessus aussi rapidement."

Et dans les semaines qui viennent, ce ne sont pas moins de 9.000 personnes qui travailleront sur le site à la production de 2.100 véhicules par jour.