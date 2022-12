Cette invention qui permet de filtrer n'importe quelle eau pour la rendre potable

C'est une fontaine un peu particulière, voire magique, créée par un Français. En 2015, Jean-Paul Augereau invente la Safe Water Cube, une fontaine qui filtre n'importe quelle eau dans le monde afin de la rendre potable, et "destinée aux populations qui n'ont pas accès à l'eau potable", explique-t-il au micro d'Europe 1. Rappelant que fin 2022, deux milliards de personnes n'y ont pas encore accès, l'inventeur souligne que pour leur venir en aide, "il fallait avoir un objet qui puisse être utilisable par tous et ne pas tomber en panne".

Jean-Paul Augereau détaille le fonctionnement de son invention : "On a d'abord une pompe manuelle. Ensuite, il y a cinq étapes de filtration entièrement mécanique, et on termine par une filtration en céramique à 0,02 micron qui permet d'empêcher les bactéries et les virus de passer et donc de garantir la qualité d'eau qui sort du robinet".

Pas besoin de source d'énergie

Cette fontaine fonctionne donc de façon manuelle, et n'a pas besoin d'énergie. Ce qui fait qu'elle peut être utilisée partout dans le monde, même en plein désert. "C'est vraiment ça l'intérêt", note l'inventeur au micro d'Ombline Roche sur Europe 1. Il suffit simplement d'avoir des filtres. "Lorsqu'ils sont encrassés par l'insalubrité de l'eau", poursuit-il, "il n'y a plus d'eau qui coule au robinet. Il faut les nettoyer avec une brosse et du vinaigre blanc, et c'est reparti !"

Jean-Paul Augereau ajoute que la Safe Water Cube "n'a pas de consommable, sachant que l'on filtre 1.000 litres d'eau à l'heure. Cette fontaine permet d'alimenter un village de 800 à 1.000 personnes par jour". En outre, cette eau peut provenir de n'importe quelle source, d'une rivière, d'un puits, des mares, de la pluie... "Quelle que soit l'eau, même saumâtre, jusqu'à 15 à 20 grammes de sel, mais sauf de l'eau de mer qui est elle encore trop salée", tempère néanmoins le Français, qui a fondé une association pour promouvoir l'accès à l'eau potable.

Une invention certifiée par l'OMS

Cette invention a été certifiée par huissier, selon les critères de l'Organisation mondiale de la santé (OMS). Fin 2022, "on a 340 fontaines installées dans 20 pays du monde, et ça permet à peu près à 250.000 personnes d'avoir accès à l'eau potable", poursuit Jean-Paul Augereau. Celles-ci sont essentiellement installées dans des écoles parce que le fondateur travaille "avec les professeurs sur la problématique de l'hygiène, l'importance de se laver les mains, de boire de l'eau potable... Aussi, ce sont des endroits en toute sécurité. Enfin, les enfants rapportent tous les soirs un bidon de 20 litres d'eau potable pour leur famille", énumère l'inventeur.

Du côté des tarifs, Jean-Paul Augereau indique sur Europe 1 que la fontaine transportée jusqu'à la douane du pays, le déplacement des membres de l'association et la formation des populations coûtent 6.600 euros. "Le nerf de la guerre, c'est bien l'argent", admet le fondateur qui a besoin de dons pour pouvoir continuer à apporter de l'eau potable aux populations qui en sont privées.