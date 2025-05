Bientôt des pubs au pire moment sur YouTube ?

YouTube a annoncé une nouvelle fonctionnalité lors de son Brandcast 2025, baptisée "Peak Point". Un nouvel outil dopé à l'intelligence artificielle Gemini de Google qui va permettre de placer les publicités au meilleur moment pour les annonceurs, et au pire pour les utilisateurs ?

C'est un réflexe pour de nombreux utilisateurs qui n'ont pas cédé aux sirènes des bloqueurs de publicité sur YouTube : cliquer sur le cadre en bas à droite de l'écran pour passer l'annonce le plus rapidement possible. Des publicités qui peuvent survenir n'importe quand au cours d'une vidéo, et même au beau milieu d'une phrase. Mais ce devrait être bientôt un lointain souvenir : alors que la plateforme vient de fêter ses 20 bougies, YouTube a annoncé lors de son Brandcast 2025 une nouveauté qui va certainement faire plaisir aux annonceurs... et peut-être pas aux utilisateurs.

Une pub qui coïncide avec le climax de la vidéo

Baptisée "Peak Point", cette nouvelle fonctionnalité va permettre à YouTube de placer les pubs au pire moment (où au meilleur, selon les points de vue). Dopé à l'IA via Gemini, ce nouvel outil va être en mesure d'analyser une vidéo et de placer la publicité au moment où l'utilisateur est le plus captivé par cette dernière. Un système qui n'est pas sans rappeler les annonces qui interviennent pile avant une révélation importante dans l'intrigue d'un film ou d'une série diffusée à la TV.

"Peak Point" va déterminer le climax de la vidéo, et s'en servir pour placer une publicité. © Capture

Le jeu du chat et de la souris

Depuis son rachat par Google en 2006, et l'introduction des "ads" l'année suivante, la pression publicitaire s'est accentuée sur YouTube, menant à la création et la popularisation de bloqueurs spécifiques dans les années 2010-2015. Un défi majeur pour Google qui a pris de nombreuses mesures contre ces logiciels, créant de facto un jeu du chat et de la souris entre les deux partis qui perdure encore.

YouTube, qui se retrouve entre le marteau et l'enclume, entre la meilleure expérience possible pour les utilisateurs et la meilleure rentabilité pour les annonceurs, a généré, selon statistica, plus de 31,51 milliards de dollars de recettes sur l'année 2023.