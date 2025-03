YouTube va limiter l'exposition des ados aux contenus qui promettent de l'argent facile

La plateforme YouTube va limiter en France et en Europe l'exposition des adolescents aux vidéos faisant la promotion de conseils financiers douteux. Sont notamment ciblées des vidéos qui présentent "des stratégies pour 'devenir riche rapidement'", des techniques de triche à un examen ou qui se moquent des passants dans la rue, a détaillé la plateforme.

YouTube va limiter en France et en Europe l'exposition des adolescents aux vidéos faisant la promotion de conseils financiers douteux ou de comportements "malveillants", a annoncé mardi le géant américain, propriété de Google, dans un communiqué.

Désormais, la plateforme proposera moins souvent des contenus présentant des "conseils financiers irréalistes" et des "comportements négatifs", ou qui présentent des adolescents commettant des actes "cruels et malveillants" et encourageant "à ridiculiser les autres", a-t-elle indiqué.

Le temps d'exposition des plus jeunes aux écrans ne cesse d'augmenter

Ces "mesures de protection" visent ainsi "des catégories de vidéos qui sont inoffensives en une seule visualisation, mais qui pourraient être problématiques pour certains adolescents si elles sont visionnées de manière répétée", a expliqué YouTube, qui indique suivre les recommandations d'un groupe d'experts spécialisé dans le développement de l'enfant et la santé mentale.

Sont notamment ciblées des vidéos qui présentent "des stratégies pour 'devenir riche rapidement'", des techniques de triche à un examen ou qui se moquent des passants dans la rue, a détaillé la plateforme. Ces nouvelles règles s'ajoutent à celles déjà annoncées en septembre par YouTube et qui appliquaient un principe similaire aux vidéos qui "idéalisent certains types de corps par rapport à d'autres, idéalisent des niveaux de forme physique ou des poids spécifiques", dans l'objectif de préserver le "bien-être" de ses plus jeunes utilisateurs.

Cette annonce intervient alors que la question du temps d'exposition des plus jeunes aux écrans, qui ne cesse d'augmenter, agite le débat politique. Selon une étude publiée en avril 2024 par le Centre national du livre, les jeunes âgés de 7 à 19 ans passent en moyenne 3h11 par jour sur les écrans, et jusqu'à plus de cinq heures pour les garçons de 16 à 19 ans.