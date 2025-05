L’influenceuse Léna Situations à l'affiche d'un nouveau film d'horreur britannique.

Léna Situations, l'influenceuse et créatrice de contenus, sera à l'affiche de la comédie d'horreur "Spider Island", réalisée par Christopher Smith. Le long-métrage mettra en scène un groupe d'influenceurs qui se retrouvent sur une île tropicale infestée d'araignées mortelles.

Du petit écran de téléphone au grand écran de cinéma, Léna Situations débarque pour la première fois au cinéma. L'influenceuse et créatrice de contenus de près de cinq millions d’abonnés sur Instagram sera à l'affiche de la comédie d'horreur Spider Island, réalisée par Christopher Smith. Elle mettra en scène un groupe d'influenceurs qui se retrouvent sur une île tropicale infestée d'araignées mortelles.

La suite après cette publicité

La suite après cette publicité

D'après les informations du média américain Deadline, le tournage aurait débuté depuis avril dernier à l'île Maurice d’où l’absence de Léna Situations au MET Gala. L’influenceuse avait justifié en live sur sa chaîne Twitch la veille de l'événement ne pas avoir pu se rendre à New York en raison d'un "très beau projet" sur lequel elle était en train de travailler.

"Un pont" entre deux mondes

À l’affiche de ce long-métrage, des comédiens et influenceurs tels que que Rose Williams, Tim McInnerny, Owen Warner, Andy Nyman, Carlotta Banat, Anuschka Van Lent et Avani Gregg seront au côté de Léna Situations pour éviter les araignées mortelles. "C'est l'occasion pour des acteurs et cinéastes très talentueux et un groupe de créateurs de contenus très doués d'unir leurs forces. Les deux mondes sont encore trop éloignés l'un de l'autre, et nous voulons construire un pont. Avec des araignées", a confié le cofondateur de Vertigo Films, société qui produit le film, auprès du média Deadline. “J'ai cherché le projet idéal pour allier effroi et rires, et Spider Island est parfait”, a ajouté le PDG. La date de sortie du long-métrage n'a pas encore été dévoilée.

La suite après cette publicité

La suite après cette publicité

L’influenceuse de 27 ans avait déjà approché le monde du cinéma en s’essayant au doublage en prêtant sa voix à la Barbie de Dua Lipa dans le film Barbie de Greta Gerwig. Ce n’est pas tout. Léna Situations a eu l’immense privilège cette année d’animer le tapis rouge de la cérémonie des César pour la deuxième fois.