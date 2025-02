YouTube : la plateforme de vidéos à plus de deux milliards de visites par mois fête ses 20 ans

C'est une application sur laquelle nous sommes déjà tous allés au moins une fois : YouTube. La plateforme fête ce vendredi les 20 ans de sa création. Entre vidéos divertissantes, tutos de cuisine et clips de musique, elle a su se diversifier au fil du temps et a bien évolué depuis la toute première vidéo publiée en 2005.

"Moi au zoo". C'est le titre de la toute première vidéo publiée sur la plateforme YouTube, il y a 20 ans. Elle dure à peine 19 secondes, tournée comme son nom l'indique dans un zoo, aux États-Unis et c'est l'un des créateurs de YouTube que l'on peut entendre.

"Il y a une richesse de contenus sur YouTube"

Depuis, la petite blague a été rachetée par Google pour devenir le site le plus visité au monde, avec deux milliards et demi de personnes chaque mois. Et les Français sont aussi accros, puisqu'ils y passent en moyenne 36 minutes par jour. Et parfois beaucoup plus, comme c'est le cas de Matthieu, 21 ans.

Le jeune homme est sur la plateforme qu'il soit "en train de manger le soir, après les cours, pour regarder des vidéos et des émissions de sport, des documentaires, des reportages... Il y a une offre et une diversité, une richesse de contenus sur YouTube qui est vraiment appréciable", insiste-t-il au micro d'Europe 1. YouTube a aussi ses stars, des youtubeurs professionnels comme Cyprien, Squeezie ou encore Tibo InShape, premier youtubeur de France avec 26 millions d'abonnés.

Mais le succès ne tient parfois à pas grand-chose. La vidéo la plus consultée de la plateforme reste "Baby Shark", "bébé requin" en Français, avec tout de même 15 milliards de vues.