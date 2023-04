Automobile : un scanner permet d'estimer le coût d'une voiture d'occasion face à la hausse des prix

Le secteur de l'automobile a connu une nette hausse des prix ces derniers mois, et notamment dans la branche des véhicules achetés d'occasion. Pour tenter d'amortir cette augmentation, une société lyonnaise a inventé un scanner automatique permettant de connaître le coût d'une voiture en quelques minutes. Mais si l'heure n'est pas encore à la baisse des prix, les véhicules récents connaissent une stabilisation de leur coût. Pour Julien Billon, directeur général de AAA Data, le spécialiste des données du secteur, c'est un début de retour à la normale. "Il y a plus de véhicules disponibles et moins de tension offre/demande, ce qui favorise un ralentissement de la hausse. Hausse qui a été violente ces 24 derniers mois : entre 22% et 50% selon les âges des véhicules."

"Les consommateurs n'arrivent plus à suivre"

Ce tassement général s'explique aussi parce que la limite de ce que les Français sont prêts à payer pour une voiture d'occasion semble atteinte. C'est ce que l'on peut observer sur le site Le Bon Coin, leader sur le marché des ventes entre particuliers. Et c'est ce que confirme Emmanuel Labi, président d'Autobiz, une plateforme de vente de voiture d'occasion. "Par l'inflation très forte sur les véhicules d'occasion, on est peut-être arrivé à un point d'inflexion où les prix sont tellement élevés que les consommateurs n'arrivent plus à suivre, ou en tout cas ne peuvent pas suivre une augmentation encore plus forte."

Les chiffres d'immatriculations à la hausse depuis début 2023, avec un rebond de 24% en mars, peuvent même laisser espérer une légère baisse des prix dans les mois qui viennent.