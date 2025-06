Intelligence artificielle : WhatsApp va résumer vos messages non lus

WhatsApp vient de déployer une nouvelle fonctionnalité aux États-Unis qui permet, via IA, de résumer aux utilisateurs les messages non lus d'un groupe. Meta précise qu'elle n'a pas accès aux données résumées, ni aux messages. La fonctionnalité, limitée pour l'heure au territoire de l'Oncle Sam, devrait être disponible dans d'autres pays "plus tard dans l'année".

Imaginez. Vous avez posé votre téléphone quelques heures pour faire du sport, ou tout simplement pour faire une cure detox loin de vos notifications. Et à votre retour, vous découvrez des dizaines de messages dans un groupe WhatsApp... Mais comment savoir si parmi cette foultitude de lignes se trouve une information capitale ? Les utilisateurs américains ont déjà trouvé la réponse grâce à la nouvelle fonctionnalité IA de l'application : "Message Summaries", "Résumés de messages" dans la langue de Molière.

Des messages non lus résumés, à l'insu de tous

Et le moins que l'on puisse dire, c'est que cette nouvelle fonctionnalité, à activer depuis les paramètres, porte extrêmement bien son nom, puisqu'elle permet de... résumer vos messages non lus. Pour cela, il suffit simplement d'aller dans le groupe concerné et d'appuyer sur la mention des messages non lus. L'IA va alors les résumer sous forme d'une liste à puces.

Des données protégées, appuie Meta

Côté protection des données, Meta précise dans son communiqué que l'entreprise n'a pas accès à vos messages, ni aux résumés. La maison-mère de Facebook garantit une confidentialité des données. Par ailleurs, les autres membres du groupe ne sont pas avertis si vous avez eu recours à l'IA au lieu de lire leur prose. À noter également qu'il est possible d'activer cette fonctionnalité pour une conversation précise.

Pour l'heure, cette fonctionnalité n'est disponible qu'en anglais et aux États-Unis, mais Meta espère le déployer dans d'autres langues et d'autres pays "plus tard dans l'année".