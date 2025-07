Quel est ce drone de la taille d'un moustique annoncé par la Chine ?

La Chine a dévoilé un nouveau drone espion miniature de la taille d'un moustique. Ce drone imiterait non seulement la taille de l'insecte mais aussi sa morphologie, avec des ailes battantes et des pattes très fines, ce qui le rendrait pratiquement indétectable à l'œil nu.

Il bat des ailes comme un insecte, pèse moins qu’un trombone, et pourrait bientôt devenir le cauchemar des services de renseignement. La Chine vient de présenter un drone espion miniature, de la taille d’un moustique, conçu pour des opérations militaires secrètes.

Selon le journal South China Morning Post, l'engin, à peine plus grand qu'une pièce de monnaie - il mesure environ 2 cm de long, 3 cm de large et pèse moins de 0,2 gramme - a été développé par le laboratoire de l'Université nationale de technologie de la défense (NUDT), dans la province de Hunan, dans le centre de la Chine.

La taille et la morphologie d'un moustique

D'après les images diffusées par la chaîne de télévision d'État chinoise CCTV, ce drone imiterait non seulement la taille mais aussi la morphologie d'un moustique, avec des ailes battantes et des pattes très fines, ce qui le rendrait pratiquement indétectable à l'œil nu, même en pleine journée ou nuit. Il existerait deux versions : une avec deux ailes allongées, l'autre avec quatre ailes pour supporter une charge plus importante.

"J'ai dans la main un robot ressemblant à un moustique. Les robots bioniques miniatures comme celui-ci sont particulièrement adaptés à la reconnaissance d'informations et aux missions spéciales sur le champ de bataille", a déclaré son concepteur Liang Hexiang, étudiant à la NUDT, à CCTV en tenant le drone entre ses doigts.

Reconnaissance, espionnage et surveillance

Il est conçu pour des missions de reconnaissance, d’espionnage et de surveillance discrète, notamment dans des environnements où les drones plus grands sont difficiles à déployer. Il peut repérer des positions, infrastructures, suivre des individus ou écouter des conversations, ce qui en fait un outil potentiellement précieux pour les opérations de renseignement et les missions spéciales.

"Pour fonctionner, le drone intègre de manière avancée des systèmes d'alimentation, des commandes électroniques et des capteurs, le tout dans un format incroyablement compact", indique le site spécialisé Interesting Engineering.

La Chine à la pointe de la miniaturisation militaire ?

Ce type de dispositif ouvre une nouvelle ère de la surveillance, où l’espion ne porte plus de micro dissimulé dans une montre, mais vole en toute impunité au-dessus d’une réunion confidentielle. Si l’autonomie reste limitée — quelques minutes de vol seulement — la démonstration technologique est frappante : la Chine veut montrer qu’elle est à la pointe de la miniaturisation militaire.

D'autres pays se sont déjà engagés dans cette course au microdrone comme la Norvège, avec son Black Hornet utilisé par l’Otan ou les États-Unis. Mais cette fois, Pékin frappe un grand coup en mêlant technologie bionique, stratégie militaire et mise en scène diplomatique.