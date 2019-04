VIDÉO - Pourquoi un marathon fait-il 42,195 km ?

VIDÉO

Dimanche, vous allez être 60.000 à fouler les rues de la capitale lors du marathon de Paris et à souffrir pendant un peu plus de 40 kilomètres. Pourquoi une telle distance ? "À l'origine, il y a eu une très, très grande bataille en 470 av J.-C. entre les Grecs et les Perses et elle se déroulait dans la plaine de Marathon", explique pour nous Jean-Claude Perrin, consultant athlétisme pour Europe 1. "On a envoyé un coureur, Philippidès, pour annoncer la bonne nouvelle et la victoire des Grecs et, de cette plaine à l’Acropole d’Athènes, siège du Parlement de la Grèce, il y avait environ 40 km, et quand on a refait les Jeux modernes, on a pris comme point de référence ces 40 km."

De 26 miles tout rond à 42,195 km…

Quarante kilomètres, mais pas tout à fait encore 42,195 km… "Alors là, c’est encore une autre belle histoire", relève notre consultant. "Cela remonte aux Jeux de 1908, à Londres. Les souverains anglais ne voulaient sûrement pas se déplacer, et ont demandé à voir d’une façon précise l’arrivée du marathon. On a alors pris la distance qui séparait leur château à Windsor, où a eu lieu le départ, et l’arrivée devant leurs loges, on a tracé un trait et on a trouvé qu’il y avait 42,195 km, 26 miles, et on l’a transformée en 42,195 km."

C'est là l'acte de naissance du marathon tel qu'on le connaît, même si la distance n'a été officialisée que bien plus tard encore… "À partir de 1921, tous les marathons font exactement la même distance et c’est pour ça que, cette semaine à Paris, on va courir, au millimètre près, et grâce au GPS maintenant, cette distance précise de 42,195 km."