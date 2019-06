VIDÉO - En voyage au Japon, Kylian Mbappé dessiné par l'auteur d'Olive et Tom

VIDÉO

Kylian Mbappé version manga. La star du PSG, en voyage promotionnel au Japon, a rencontré l'auteur du célèbre manga "Olive et Tom", bien connu des fans de foot. Yoichi Takahashi en a profité pour dessiner l'attaquant parisien, en train de célébrer un but dans sa fameuse pose avec les bras croisés. Une oeuvre, dessinée dans le plus pur style d'"Olive et Tom", que le mangaka a publié sur son compte Twitter.

Kylian Mbappé, qui est un grand fan du manga, a partagé sa joie sur son compte Twitter. "Quel rêve", a-t-il écrit, avec une photo du dessin et une autre de sa rencontre avec Yoichi Takahashi.

L'attaquant des Bleus était en voyage ces derniers jours aux États-Unis, là aussi pour une tournée promotionnelle, avant d'atterrir mardi au Japon. Son nom est régulièrement cité dans les rumeurs de transfert ces dernières semaines, notamment du côté du Real Madrid. Le patron du PSG, Nasser al-Khelaïfi, a assuré que Mbappé resterait la saison prochaine au PSG, alors qu'un départ de Neymar est régulièrement évoqué par les médias spécialisés.