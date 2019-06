Ligue 1-Mercato : le PSG serait prêt à laisser partir Neymar

À peine entamé, le mercato parisien prend déjà l'allure d'un feuilleton à rebondissements. Alors que le PSG compte sur le retour de Leonardo au poste de directeur sportif pour se relancer après une saison décevante, le journal L'Équipe annonce lundi que le club de la capitale serait prêt à laisser partir sa star Neymar dès cet été, tandis que le joueur lui-même aurait fait part de son envie de faire ses valises.

La direction du club serait notamment lassée de la période compliquée que traverse son attaquant vedette, entre blessures à répétition (rechute au pied droit en janvier, puis cheville), gifle à un spectateur après la finale de la Coupe de France perdue face à Rennes, relations tendues avec certains de ses partenaires, puis accusation de viol au Brésil. Tous ces événements font qu'aujourd'hui, rapporte L'Équipe, le PSG "envisage un éventuel départ" de Neymar. Une envie, "partagée jusqu'à Doha", mais qui ne se concrétiserait qu'en cas d'offre intéressante.

Vers un retour au FC Barcelone ?

"Rien ne permet de savoir si cette exfiltration aboutira cet été", nuance ainsi le quotidien sportif, la direction du club de la capitale n'entendant pas lâcher la tête de gondole de son projet pour au-dessous des 222 millions d'euros qu'il avait coûté en 2017.

Reste que, selon L'Équipe, cette volonté de mettre fin à l'histoire entre le joueur et le club est partagée par Neymar lui-même. "Ces dernières semaines, Neymar a confié à plusieurs proches une réelle lassitude de sa situation à Paris", écrit encore le journal. Toujours selon le quotidien, Pini Zahavi, agent proche du joueur, s'active désormais en coulisse pour préparer le retour du Brésilien en Espagne, comme par exemple au FC Barcelone, ou il formait avec Lionel Messi et Luis Suarez un des trios d'attaquants les plus prolifiques du monde.

"Dans ces discussions, pour le moment infructueuses, mais toujours en cours, il a par exemple été imaginé d’inclure des joueurs dans la transaction. À la fois pour faire de la place à Neymar dans le 11 catalan 2019-2020, et pour libérer de la masse salariale". Des contacts auraient également été pris avec le Real Madrid de Zinédine Zidane, "mais le club merengue n'est pas en pôle position".