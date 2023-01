Victime d'un attentat sur le Dakar 2022, Philippe Boutron sera «au départ l'an prochain »

C'est un triste anniversaire pour Philippe Boutron. Le président de l'US Orléans a été victime d'un attentat alors qu'il était dans un véhicule d'assistance : "On se rendait aux vérifications administratives. On était plus de 300 concurrents dans cet hôtel, je pense c'était de la malchance", a réagi ce dernier dans l'émission Europe 1 Sport.

Le 30 décembre 2021, alors qu’il conduisait un camion de son équipe à Djeddah, en Arabie Saoudite, d’où le rallye s’élançait le surlendemain, Philippe Boutron était grièvement blessé aux jambes dans l’explosion d’une bombe placée sous le pédalier. Il participait alors à son dixième Dakar.

Hospitalisé cinq mois

Un attentat auquel il parvient à survivre. Philippe Boutron est tout de même hospitalisé cinq mois en France. "ça revient petit à petit, je n'ai pas retrouvé l'usage de ma jambe gauche ce qui me pénalise. Il y a plein de choses que je ne peux pas faire notamment à ce Rallye Dakar à mon grand désespoir. Je serai au départ l'an prochain c'est une certitude", a-t-il expliqué dans Europe 1 Sport.

De cette explosion, aucune revendication n'a été faite. "Une enquête a été diligentée et il s'est avéré que c'était un attentat", a -t-il poursuivi. Une enquête est encore en cours mais pour le moment le président de l'US Orléans n'a plus trop de nouvelles. "Je pense qu'il s'agit d'un acte isolé", a tout de même avancé Philippe Boutron.

>> DÉCOUVRIR ÉGALEMENT - 365 marathons en 365 jours : un Britannique réalise un pari fou en 2022

"Au départ du prochain (Dakar)"

Mais Philippe Boutron n'est du genre à ruminer. Lui veut oublier ce mauvais épisode. "Je suis passé à autre chose. Il faut regarder devant. Plutôt que de m'apitoyer sur mon sort j'essaye de projeter vers l'avenir avec beaucoup d'optimisme", a assuré le président de l'US Orléans.

"J'ai bon espoir que ça revienne et que je sois au départ du prochain (Dakar)", a conclu le passionné de courses automobiles.