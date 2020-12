Vendée Globe : après le sauvetage d'Escoffier, que va-t-il se passer pour Jean Le Cam ?

La fin d'un angoisse interminable. Le skipper Kevin Escoffier a été secouru dans la nuit de lundi à mardi par un autre navigateur du Vendée Globe, Jean Le Cam, au large du Cap de Bonne-Espérance. Kevin Escoffier avait déclenché sa balise de détresse lundi après-midi, après avoir vu son embarcation se "casser en deux" contre une vague. Il s'était ensuite réfugié sur son radeau de survie, en attendant que quelqu'un vienne à son secours. Une fois le skipper en lieu sûr, la course a immédiatement repris ses droits et les quatre navigateurs déroutés pour aider Kevin Escoffier se sont relancés en direction de la longitude du cap de Bonne-Espérance.

Jean Le Cam doit tenir la barre seul

Dans le respect de l'esprit du Vendée Globe, qui est une course en solitaire, Kevin Escoffier ne doit prendre part à aucune manœuvre à bord. Il peut échanger avec son sauveteur mais n'a pas le droit de participer à la bonne marche du bateau. Quant à la nourriture, il peut piocher dans les rations quotidiennes du bord.

Le temps de l'opération de sauvetage déduit du chrono final

Par ailleurs, les quatre skippers déroutés pour l'opération de sauvetage recevront une compensation en temps. Concrètement, chaque seconde passée entre le moment où ils ont été déroutés et celui où on leur a signifié la reprise de la course sera déduit de leur chrono final sur la ligne d'arrivée. Mais pour l'heure, le sauvetage a chamboulé le classement de tête de la course : Jean Le Cam se retrouve ainsi en septième position et perd trois places.

Organiser le débarquement de Kevin Escoffier

Et il pourrait encore chuter au classement avec le débarquement de Kevin Escoffier, car il n'est pas envisageable qu'un duo termine la course. La séparation pourrait avoir lieu le 7 décembre, au nord des îles Kerguelen, au beau milieu de l'Océan Indien. C'est là qu'une frégate de l'armée française pourrait accueillir Kevin Escoffier à son bord. L'équipage du bâtiment militaire chargé habituellement de surveiller les zones de pêche françaises de cette région s'est proposé pour récupérer le Malouin.

Il faudra attendre pour le classement final

Une fois de nouveau seul sur son navire, Jean Le Cam pourra alors repartir vers la ligne d'arrivée. Le classement de l'édition 2020 se fera donc attendre, puisqu'il faudra attendre que le temps du sauvetage soit pris en compte dans le chronomètre des concurrents concernés pour le découvrir.

Pour rappel, lors de l'édition 2008-2009, Vincent Riou avait obtenu la troisième place du classement général malgré un abandon trois semaines avant la fin de la course. 24 heures après avoir secouru Jean Le Cam, il avait démâté au large du Chili.