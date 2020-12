Vendée Globe: Escoffier secouru sain et sauf par Le Cam

Le skipper français Kevin Escoffier (PRB), monté sur son radeau de survie après une importante voie d'eau sur son bateau, a été récupéré sain et sauf par son compatriote Jean Le Cam (Yes we Cam!), a annoncé mardi l'organisation du Vendée Globe. "C'est à 2h18 heure française (1h18 GMT) que le team PRB a été informé du sauvetage. Le skipper de PRB est apparu souriant, emmitouflé dans sa combinaison de survie aux côtés de Jean Le Cam", a tweeté l'organisateur.

Troisième de la course, Escoffier avait déclenché sa balise de détresse lundi alors qu'il naviguait dans les 40es Rugissants, une zone connue pour ses déferlantes et vents violents. "Tout a été mis en oeuvre pour retrouver le Malouin ballotté dans son radeau de survie à la frontière avec l'océan Indien, à 600 milles dans le Sud-Ouest du cap de Bonne-Espérance", s'est félicité l'organisateur sur son site, qui a suivi attentivement pendant plusieurs heures la tentative de sauvetage, finalement couronnée de succès.

"Tout le monde va bien. Ils se remettent !"

Alors que Jean Le Cam "progressait à 1,5 noeud dans un vent de 20-25 noeuds sous voilure très réduite (3 ris dans la grand-voile et sans moteur), il a disparu de l'écran et nous l'avons entendu parler. On ne voyait plus personne", raconte Jacques Caraës, le directeur de course, sur le site. "Puis, quelques minutes après 1h06 TU, soit 2h06 heure française (heure à laquelle il a dû précisément récupérer Kevin à son bord), Jean est redescendu à la table à cartes, puis nous avons vu Kevin arriver dans son dos en combinaison de survie. Ils sont apparus quelques secondes, en forme tous les deux avant que la vidéo ne coupe. Il va bien. Tout le monde va bien. Ils se remettent !", a-t-il ajouté.

Quatre skippers étaient partis lundi à la recherche d'Escoffier. Le Cam avait été le premier à avoir rejoint la zone d'émission de la balise de détresse d'Escoffier, à 17h00 heure française, soit 2 heures après l'alerte.