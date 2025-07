Valentin Paret-Peintre, Kévin Vauquelin classé 7e au général… ces Français qui ont marqué le Tour de France 2025

Alors que le Tour de France 2025 s'achève sur les Champs-Élysées ce dimanche, cette édition a été marquée par de belles performances françaises. Outre la victoire de Valentin Paret-Peintre au sommet du mythique Mont Ventoux, Kévin Vauquelin et Lenny Martinez se sont démarqués côté tricolore.

Après trois semaines de course et plus de 3.000 kilomètres parcourus, les 160 coureurs du Tour de France 2025 vont arriver à Paris, sur les Champs-Élysées pour la 21e et dernière étape de la course. Une édition qui a été marquée par de nombreux exploits de la part des cyclistes français.

Immense Paret-Peintre au Mont Ventoux

À commencer par Valentin Paret-Peintre qui a sûrement offert la plus grande émotion pour les Tricolores, en s'imposant au sommet du Mont Ventoux pour la première victoire française sur cette Grande Boucle.

De quoi impressionner l'un de ses illustres prédécesseurs, Bernard Thévenet. "C'était une énorme et très belle surprise. Il a su énerver ses adversaires et il se savait assez fort dans les derniers mètres pour pouvoir l'emporter", a-t-il salué au micro d'Europe 1.

L'autre belle histoire, c'est celle de Lenny Martinez, qui s'est retrouvé sur le Tour de France 47 ans après son grand-père. Le Cannois s'est emparé du maillot à pois de meilleur grimpeur sur les pentes du Massif Central. Mais le coureur de 22 ans n'arrivera pas à Paris avec cette précieuse tunique, battu par plus fort que lui, le Slovène Tadej Pogačar, qui va ramener une troisième tunique jaune sur les Champs-Élysées.

Deux Français dans le top 10 au classement général

"C'est normal qu'il termine derrière Pogačar. Il est allé chercher des points quand il le fallait et surtout, quand il le pouvait. Il est très jeune, donc c'est de bon augure pour la suite", confirme Bernard Thévenet.

À noter enfin les performances de Kévin Vauquelin et Jordan Jegat, qui termineront respectivement 7e et 10e au classement général de ce Tour de France 2025, devenant les chouchous du public.