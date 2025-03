Cyclisme : l'année de la consécration pour Lenny Martinez ?

À 21 ans, Lenny Martinez, cycliste français de l'équipe Bahrain-Victorious, est sur le point de franchir un nouveau cap. Sa victoire décisive sur la 5e Paris-Nice montre qu’il a le potentiel pour rejoindre les meilleurs. Un talent prometteur, déjà influent sur les courses majeures, qui pourrait marquer l’avenir du cyclisme français.

En 2025, Lenny Martinez semble prêt à passer à la vitesse supérieure. À tout juste 21 ans, le cycliste de l’équipe Bahrain-Victorious a déjà montré qu’il pouvait être un grand champion. Et cette année pourrait bien être celle où il entre définitivement dans la cour des grands. Sa victoire aujourd’hui, dans une étape décisive de Paris-Nice, n’est pas un simple fait d’arme : elle pourrait marquer un tournant dans sa jeune carrière et installer définitivement le grimpeur originaire de Cannes dans la liste des grands prétendants aux podiums des courses majeures.

Lenny Martinez est une pépite du cyclisme français, repéré dès ses débuts dans les catégories jeunes. Dès ses premières compétitions, le fils de Miguel Martinez, champion olympique de VTT et petit-fils de Mariano Martinez, meilleur grimpeur du Tour de France 1978, s’est distingué par ses qualités de grimpeur et sa capacité à gérer de longs efforts intenses, des caractéristiques qui l’ont rapidement mis sous les projecteurs. Il n’a pas tardé à rejoindre l’équipe Groupama-FDJ, un choix stratégique le jeune coureur lorsque l’on connaît la qualité de formation de l’équipe dirigée par Marc Madiot.

Dès 2022, au sein de l’équipe continentale, il crève l’écran en remportant le Tour du Val d’Aoste et en prenant la 3e place du Tour d’Italie U23 et la 8e place du Tour de l’Avenir. En 2023, alors qu'il n’avait que 20 ans, il a fait parler de lui en s’illustrant sur certaines courses par étapes dont le Critérium du Dauphiné où il avait pris une excellente 18e place à moins de 10 minutes du vainqueur du Tour de France, Jonas Vingegaard.

Des succès marquants en 2024

Un peu plus tard dans la saison, il avait pris la 12e du Tour de Pologne avant de finir dans le Top 25 de son premier Grand Tour : la Vuelta. Mais ce n’était encore que le début. L’année suivante, il a montré une progression impressionnante avec des succès sur le Tour du Doubs, la Classic Grand Besançon Doubs et des Top 10 sur le Tour de Romandie, le Tour de Catalogne et sur les Strade Bianche.

La deuxième partie de sa saison 2024 a été compliquée. Dès le premier jour de course, le natif de Cannes a été relégué dans les profondeurs du classement et il n’a jamais su sortir la tête de l’eau. C’est à la suite de ce raté, qu’il a décidé de signer chez Bahrain-Victorious, pour repartir de plus belle.

Une victoire de prestige

Aujourd’hui, sa tactique qui lui a permis de s’imposer sur la 5e étape de Paris-Nice devant Matteo Jorgenson, Joao Almeida et Jonas Vingegaard, a confirmé qu’il a pris la bonne décision, mais aussi qu’il n’est pas seulement un talent brut. En sortant dans 500 derniers mètres de l’étape, il a su parfaitement gérer son effort, attaquer au bon moment et résister aux retours des autres coureurs.

L’équipe Bahrain-Victorious a toujours misé sur des jeunes talents, et avec des leaders comme Mikel Landa ou Jack Haig, elle a montré sa capacité à accompagner la montée en puissance de ses jeunes recrues. Pour Lenny Martinez, cela représente une chance inestimable de se préparer aux plus grandes échéances, tout en bénéficiant de l’expérience de coureurs chevronnés.