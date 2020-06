Une Ligue 1 à 22 clubs la saison prochaine est "parfaitement possible", juge Amiens

Amiens et Toulouse sont soulagés : ces deux clubs, respectivement 19e et 20e de Ligue 1 au moment de l'arrêt de la saison en raison du coronavirus, vont pouvoir rester dans l'élite du football français en 2020-2021. Ainsi en a décidé le Conseil d'État, mardi, qui a par ailleurs rejeté la demande de Lyon de reprendre la saison actuelle. "Sur un plan pratique, compte tenu de cette ordonnance, Amiens est un club de Ligue 1", se satisfait Me Olivier Martin, avocat du club au Conseil d'État, au micro d'Europe 1, mercredi.

Dans son ordonnance, la juridiction administrative enjoint la Ligue de football professionnel à trouver un moyen, d'ici au 30 juin, d'organiser la saison prochaine avec cette nouvelle donne. Va-t-on assister à un championnat composé de 22 clubs en 2020-2021 ? "La balle est dans le camp des instances", évacue Me Olivier Martin, qui demande à ce que "les solutions soient trouvées vite" pour "se projeter sur la saison prochaine" dans les meilleurs délais.

"Tempête dans un verre d'eau"

L'avocat du club picard prône un championnat élargi pour la saison prochaine, avant de repasser à 20 clubs en 2020-2021 : "Objectivement, c'est la solution la plus pragmatique possible", défend-il. Il balaie également la "fausse excuse" d'une logistique sportive trop compliquée à gérer. "C'est une tempête dans un verre d'eau. Il est parfaitement possible d'organiser ce calendrier. C'est quatre matches de plus par équipe, sur une seule saison", explique-t-il, avançant que la suppression actée de la Coupe de la Ligue libère des "créneaux" pour des matches au creux de l'hiver.

"Jouer à deux de plus pendant une saison en Ligue 1, si ça peut permettre de sauver tout le monde, je trouve que le remède n'est pas cher payé", conclut-il. Amiens et Toulouse en "repêchés", Lorient et Lens en promus : la Ligue 1 va-t-elle connaître un exercice inédit dans quelques mois ? Réponse, au plus tard, dans trois semaines.