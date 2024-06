«Un hôtel très fonctionnel et confortable» : les Bleus ravis de leur camp de base pour l'Euro 2024

C’est le début de l’aventure en Allemagne pour l’équipe de France. Les joueurs de Didier Deschamps vont poser leurs valises dans un établissement 4 étoiles, doté d’un spa, d’une piscine, de vastes espaces de réception, mais aussi d’un grand jardin, à Bad Lippsringue. Un cadre idéal pour préparer le premier match des Bleus à l'Euro 2024 contre l'Autriche qui se tiendra lundi prochain à 21 heures. Les chambres sont vastes, fonctionnelles sans être luxueuses.

Après avoir souffert de la chaleur et du manque d’espace dans leur lieu de résidence à Budapest lors de l’Euro en 2021, les Bleus ont choisi un hôtel ouvert sur un parc, à proximité d’une clinique et de leur stade d’entraînement.

"C'est un hôtel très fonctionnel et confortable"

En Russie, à Istra, ou au Qatar, à Doha, les Bleus séjournaient dans des hôtels avec de grands jardins, au calme, à l’écart des centres-villes avec pour conséquence indirecte, un titre de champion du monde en 2018 et une place de vice-champion du monde en 2022. Pour Guy Stéphan interrogé sur Europe 1, il est donc primordial pour les joueurs de bénéficier de bonnes installations durant la compétition : "C’est important d’avoir un camp de base et un bon terrain d’entraînement, c’est ce qu’on avait au Qatar et en Russie".

Le staff de l’équipe de France avait visité et validé ce choix d’hôtel il y a quelques mois. "C’est un hôtel très fonctionnel et confortable. On y mettra quelques aménagements pour se l’approprier un peu plus. L’important, c'est qu’il y ait beaucoup d’espace", ajoute Didier Deschamps.

Un premier entraînement ce mercredi

À leur arrivée ce mercredi en Allemagne, les joueurs de l’équipe de France seront accueillis lors d’une fête de bienvenue. Le premier entrainement, dans un stade de 15.000 places, situé à une quinzaine de kilomètres de leur hôtel, est prévu en fin d’après-midi. Preuve de l’engouement suscité par l’arrivée des bleus à Bad Lippsringue, une statue à l’effigie de Kylian Mbappé a été érigée en centre-ville.