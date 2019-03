Turquie : un footballeur a-t-il tailladé des adversaires en plein match ?

Un footballeur est accusé d'avoir agressé quatre adversaires avec un objet tranchant, décrit comme une lame de rasoir, selon la presse turque. Les faits auraient eu lieu samedi, pendant un match de troisième division. Le joueur été placé sous contrôle judiciaire, lundi.

Interdiction de quitter le territoire. Mansur Calar, milieu de terrain évoluant à l'Amed Sportif Faaliyetler, est accusé d'avoir commis ces agressions au cours d'un match de championnat contre l'équipe de Sakaryaspor qui s'est achevé sur le score de 1-1. Le parquet de Diyarbakir, dans le sud-est du pays, ville où s'est déroulée la rencontre, a ouvert une enquête et un juge a décidé lundi de placer Calar sous contrôle judiciaire, a rapporté l'agence de presse étatique Anadolu. Le joueur a interdiction de quitter le territoire et doit pointer deux fois par jour au commissariat pendant la durée de l'enquête, selon Anadolu.

Disturbing scenes yesterday after Amedspor player Mansur Çalar allegedly took a razor blade onto the pitch against Sakaryaspor and slashed Tevfik Köse, Dilaver Güçlü, Hacı Ömer Doğru and Ferhat Yazgan



The Tv264 shows what appears to be an object held by Çalar pic.twitter.com/Vhg4pCr2R0