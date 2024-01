Trophée des champions : le Paris Saint-Germain s'impose contre Toulouse 2 à 0

Le PSG a remporté mercredi son douzième Trophée des champions, en dominant facilement Toulouse (2-0), un premier titre pour Luis Enrique avec le club parisien grâce notamment à un but de Kylian Mbappé, libre de signer où il le souhaite depuis lundi. Les fêtes se poursuivent pour les champions de France. Ils ont bien commencé l'année 2024 en imposant leur supériorité face aux Toulousains, beaucoup trop loin du ballon en première période et manquant de réalisme en seconde (plus de dix tirs).

Ils étaient d'ailleurs pressés d'ouvrir le score, avec le 3e but cette saison Lee Kang-In (3e, 1-0), avant de poser le jeu et de pêcher devant les cages. A l'origine de l'action, Vitinha avait parfaitement renversé le jeu, trouvant Dembélé à droite dans la surface, qui a remis en une touche au Sud-Coréen, buteur donc, avant de partir pour la Coupe d'Asie, jusqu'au 10 février. Persistant dans ses choix, Luis Enrique a de nouveau aligné Kylian Mbappé à la pointe de l'attaque, son sixième match consécutif, au détriment de Randal Kolo Muani ou Gonçalo Ramos, laissés sur le banc. La star parisienne, qui doit décider de prolonger ou partir à l'issue de la saison, a été plutôt à l'aise et a beaucoup dézoné.

Mbappé, buteur et souriant

Son attitude, qui a fait débat ces dernières semaines, va être scrutée plus que jamais dans les prochaines semaines. En attendant, mercredi soir, il est paru concerné par le jeu, et moins agacé et plus souriant que fin décembre. Le Bondynois, qui avait critiqué ce repositionnement sous l'ère Christophe Galtier, a réalisé aussi quelques replis défensifs, un souhait de son coach. "Il y a beaucoup de nouveaux joueurs, un nouveau coach avec une philosophie bien précise. Ça fait maintenant quatre, cinq mois qu'on commence à comprendre ce qu'il demande, comprendre ses réflexes, ce qu'il veut à travers son jeu offensif", a expliqué mercredi l'attaquant des Bleus au micro du diffuseur Prime Video.

Grâce à un superbe enchainement (44e, 2-0), il a continué de marquer l'histoire du club, en devenant le meilleur buteur (111 buts) au Parc des princes, boycotté par les ultras parisiens et toulousains pour des raisons tarifaires et à cause d'un manque d'équité. Juste avant, Gigi Donnarumma avait évité de justesse l'égalisation des Toulousains, en renvoyant une frappe de Thijs Dallinga sur le poteau (37e). Le gardien italien a réitéré en seconde période (65e, 90+2).

Skriniar blessé, rentrée de Beraldo

Sur les côtés, Ousmane Dembélé et Bradley Barcola ont été souvent trouvés et ont créé perpétuellement du déséquilibre. Certes pas avares de gestes défensifs, ils n'ont pas réussi à conclure devant le but de Guillaume Restes (13e, 23e, 30e, 31e). Forfait contre Metz pour le dernier match de 2023, l'ancien Barcelonais a très vite retrouvé sa connexion avec le Marocain Achraf Hakimi, qui a trouvé le poteau sur coup-franc (56e). Ce dernier rejoindra également sa sélection pour la CAN (du 13 janvier au 11 février).

Seule mauvaise nouvelle: la sortie sur blessure du défenseur Milan Skriniar. Il a été remplacé par la nouvelle recrue, le Brésilien Lucas Beraldo, 20 ans, ovationné à chaque ballon par les spectateurs d'un Parc des Princes quasi plein, qui accueillait cette rencontre d'abord envisagée en août en Thaïlande avant la défection de l'organisateur. Sans trop trembler donc, le PSG s'est adjugé dix des onze derniers Trophées des champions.

Luis Enrique, qui admet que son équipe a encore des progrès à faire, s'est de fait évité une ambiance pesante qu'aurait engendré une défaite contre le TFC, vainqueur de la Coupe de France la saison dernière, mais qui vit des heures compliquées en Ligue 1, en pointant à la 16e place. "Une finale, c'est une bonne manière de voir comment ton équipe peut répondre", avait déclaré l'Espagnol, qui remporte ainsi son premier titre avec une autre formation que le FC Barcelone (10 glanés entre 2014 et 2017). Sur ce point, il a été rassuré.