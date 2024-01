Football : le PSG et Toulouse s'affrontent pour le trophée des champions

Le choc des champions. Pour le premier match de l'année, le PSG affronte Toulouse ce mercredi soir pour le trophée des champions. Exceptionnellement, les Parisiens reçoivent les Toulousains au Parc des princes. Officiellement, la rencontre se déroule sur terrain neutre mais dans les faits, le club francilien évolue bien dans son antre. La compétition qui d'habitude a lieu en début de saison a été décalée en hiver car la Thaïlande, qui devait accueillir le match en août dernier, avait finalement annulé l'événement.

Le Stade de France était alors pressenti pour accueillir la rencontre, mais l'enceinte est en travaux en prévision des Jeux Olympiques 2024. L'ambiance sera malgré tout feutrée, puisque les ultras parisiens et toulousains ont décidé de boycotter le match car ils jugent le prix des places excessif. Actuellement, le PSG est leader de Ligue 1 en restant invaincu depuis le 11 novembre. Les joueurs de la capitale pourront compter sur le retour de l'international Français : Ousmane Dembélé.

Le PSG favori

"L'an dernier on a déjà eu une défaite contre Lens, là nous devons être concernés et faire un match sérieux contre Toulouse pour pouvoir battre cette équipe", prévient le milieu de terrain parisien, Danilo. Le PSG est tenant du titre et il rêve de remporter le 12e trophée des champions de son histoire. En face, le TFC, actuellement 16e de Ligue 1, espère déjouer les pronostiques pour s'adjuger un troisième titre en deux ans.